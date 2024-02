Au moins quatre policiers ont été blessés tôt dimanche lors d'affrontements à la Haye entre des groupes rivaux d'Erythréens. Les participants ont incendié des voitures de police et lancé des pierres sur les forces de l'ordre.

Samedi après-midi, la police fribourgeoise s'est aussi déployée en force pour éviter une confrontation entre ressortissants érythréens à Villars-sur-Glâne. ATS

Des unités spéciales de la police ont tiré des gaz lacrymogènes sur les participants aux violences, qui, selon la police, étaient des groupes de partisans ou opposants au gouvernement érythréen, participant à une réunion à La Haye.

«Pendant les émeutes, des pierres, feux d'artifice et autres objets ont été lancés sur les policiers et les pompiers. Plusieurs émeutiers avaient des armes pour frapper les gens», a déclaré la police. Deux voitures de police et un bus de tourisme ont été incendiés.

Au cours des troubles, deux policiers ont été blessés à la main, un autre aux dents et un quatrième heurté par une voiture de police dans la confusion. «Nos collègues ont été confrontés à une violence très intense et très grave», a déclaré Marielle van Vulpen, commandante de la police.

