Agressions lors de rencontres gays: une victime est morte

Depuis l'arrestation de deux roumains et l'avertissement lancé en décembre 2023, aucun nouveau cas n'a été signalé (image d'illustration). sda

blue News Marc Schaller

En décembre 2023, plusieurs polices cantonales ont lancé un avertissement concernant des agressions survenues lors de rencontres gays, un phénomène étendu à plusieurs pays voisins.

Entre 2021 et 2023, 17 cas similaires, dont 11 en Suisse, ont été signalés, avec un mode opératoire identique: les agresseurs, utilisant de faux profils sur des sites de rencontre tels que romeo.com et hunqz.com, organisaient des rendez-vous pour des massages tarifés ou des rapports sexuels. Une fois sur place, les victimes étaient droguées au GBL, un «précurseur» du GHB, puis dépouillées voire agressées pendant leur inconscience.

En Suisse, de potentiels cas ont été relevés dans plusieurs cantons, dont Berne, Bâle-Campagne, Genève, Vaud, Zoug et Zurich, avec le canton de Vaud le plus touché avec quatre incidents répertoriés. «C'est également en terres vaudoises qu’a eu lieu l’agression la plus grave, puisque l’une des victimes est morte», révèle ce jeudi 24 Heures.

Les autorités cantonales et le Ministère public vaudois ont confirmé au quotidien vaudois le décès mais ne fournissent pas de détails supplémentaires sur les causes ou le profil de la victime, indiquant simplement que les enquêtes se poursuivent.

Deux suspects roumains ont été arrêtés en fin d'année dernière, l'un en Espagne et l'autre en Allemagne. Depuis leur arrestation et l'avertissement lancé en décembre 2023, aucun nouveau cas n'a été signalé dans les six cantons touchés.