La police est parvenue dans la nuit à maîtriser la fuite de substances chimiques survenue vendredi soir à Schweizerhalle, près de Bâle, et qui a engendré l'apparition d'un nuage d'acide et d'une forte odeur nauséabonde. L'alerte est levée, indique-t-elle.

Une alerte à une pollution chimique a été émise vendredi soir à Schweizerhalle (BL). (archives) sda

Après environ six heures, les forces d'interventions ont maîtrisé la fuite de substances survenue dans l'usine de l'entreprise spécialisée dans la chimie Cabb, indique tôt samedi matin la police cantonale de Bâle-Campagne dans un communiqué. Les recommandations à la population ont été levées.

La substance qui s'est échappée vendredi soir est du chlorure d'acétyle. La quantité exacte n'est pas encore connue. Mais les mesures effectuées à différents endroits de la région n'ont à aucun moment révélé des valeurs élevées, écrit la police.

La fuite, qui a engendré la formation d'un nuage bien visible et de fortes odeurs nauséabondes, s'est produite vers 21h00 dans une usine de la société spécialisée dans la chimie Cabb, a indiqué vendredi soir cette dernière dans un communiqué.

Plusieurs fuites

Le site d'Alertswiss de l'Office fédérale de la protection de la population a donné l'alerte à 22h00, recommandant à la population de fermer portes et fenêtres et d'éteindre les systèmes de ventilation et de climatisation. Contactée par l'agence de presse Keystone-ATS, la police avait indiqué que l'alerte avait été donnée à titre préventif et qu'il n'y avait pas de blessés.

Des fuites de produits chimiques ont à plusieurs reprises été constatées dans des bâtiments de la région ces dernières années. La plus grande catastrophe chimique s'est produite en 1986, lorsqu'un incendie s'est propagé dans un entrepôt de l'entreprise chimique Sandoz.

Plus de 1000 tonnes de produits chimiques divers avaient alors brûlé, dont 20 tonnes se sont écoulées avec l'eau d'extinction dans le Rhin, qui a pris une couleur rouge. Le lendemain, seuls des poissons morts ont pu être repêchés dans le fleuve.

