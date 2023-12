Seuil «critique» à Neuchâtel, digue mobile à Bienne, situation stable en Valais

L'alerte n'est pas encore levée sur le front des intempéries. Le niveau des lacs de Neuchâtel et Morat devrait continuer de monter jusqu'au week-end. Le tunnel de base du Lötschberg a été fermé au trafic ferroviaire jeudi suite à une infiltration d'eau.

Un barrage mobile est installé pour contenir l'eau sur la rive du lac de Neuchâtel, ce jeudi 14 decembre 2023 a Yverdon-les-Bains. KEYSTONE

Suite aux précipitations persistantes, de l'eau s'est infiltrée dans le tunnel de base du Lötschberg dans la nuit de mercredi à jeudi, nécessitant la fermeture du tunnel au trafic ferroviaire. Du sable et de la boue doivent être déblayés.

Les trains sont déviés par la ligne de faîte, depuis 09h00 jeudi et jusqu'à samedi, jour où la compagnie BLS prévoit de remettre en service au moins un des deux tubes. Le trafic ferroviaire devrait donc reprendre à travers le tunnel ce week-end, au moins partiellement.

Beaucoup d'eau dans les trois lacs

Du côté de la région des Trois-Lacs, si celui de Bienne a amorcé sa décrue, celui de Neuchâtel a continué de monter, sans toutefois atteindre son niveau de crue. Il a atteint jeudi après-midi 430,26 mètres, soit un niveau encore assez loin des 430,71 mètres recensés lors des inondations de l'été 2021.

Jeudi, SwissAlert a signalé plusieurs inondations autour des lacs de Neuchâtel et de Morat. Alors que les terrains sont saturés d'eau, il faut s'attendre à des glissements de terrain et des chutes de pierres, ont averti les autorités.

Le lac de Neuchâtel pourrait déborder ce week-end dans certains endroits exposés, sur ses rives vaudoises et fribourgeoises. Le seuil «critique» sur les rives sud devrait être atteint samedi matin et les autorités vaudoises se préparent à de «probables» inondations, ont-elles indiqué jeudi matin.

Des sacs de sable et autres boudins sont en train d'être installés, tandis que la population est informée des précautions à prendre, a indiqué Denis Froidevaux, chef de l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC) du canton de Vaud, contacté par Keystone-ATS. Aucun accès n'a encore été limité. De telles restrictions seront prises «au dernier moment», a-t-il expliqué.

Digue mobile à Bienne

Plus tard dans la journée, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et les cantons concernés ont décidé d'augmenter le débit des lacs de Bienne, Morat et Neuchâtel. Cette mesure préventive vise à accroître la capacité de ces trois lacs à accueillir d'éventuelles nouvelles précipitations et réduire le risque d'inondations.

Le lac de Bienne amorce lui une lente décrue. Alors qu'il atteignait encore 430,44 mètres mercredi soir, le niveau se situait jeudi en fin d'après-midi exactement aux 430,35 mètres du seuil de crue, ont indiqué les autorités en dressant le bilan de la journée. Le seuil record d'il y a deux ans et demi se situe lui à 430,94 mètres.

Le niveau du lac, qui reste à un niveau élevé, pourrait encore augmenter très légèrement avant d’entamer une lente décrue, en fonction de l’évolution des conditions météorologiques, a expliqué la Ville de Bienne. Plusieurs chemins de rives et secteurs aux abords du lac demeurent fermés en raison de débordements.

Situation stabilisée en Valais

Les fortes précipitations des derniers jours ont malmené routes et cours d'eau en Valais. Si la situation géologique reste critique, la diminution des pluies et l'abaissement de la limite des chutes de neige a permis une stabilisation de la situation sur le front des inondations sur l'ensemble du territoire, a indiqué le canton.

Le cours d'eau de la Vièze, entre les hauts de Champéry et Troistorrents dans la Vallée d’Illiez, fait exception. Un éboulement composé de grosses pierres, boue et arbres a obstrué la Vièze et provoqué la création d'un lac qui s'étale sur une centaine de mètres de longueur et sur quatre à cinq mètres de profondeur.

Craignant que le bouchon ne saute et que l'eau ne descende d'un coup dans la vallée, l'évacuation immédiate d'une centaine de personnes des communes de Champéry (20), Val d'Illiez (80) et Troistorrents (6) avait été prononcée mercredi soir par mesure de précaution. Toutes, sauf trois du camping du Grand-Paradis, ont finalement pu rentrer jeudi, a précisé à Keystone-ATS l'état-major régional.

Accalmie en vue

Le temps anticyclonique prévu de vendredi à mardi prochain apportera du beau temps. La situation devrait donc se calmer sur le front dégâts naturels et des inondations.

Après des journées majoritairement ensoleillées, de nouvelles précipitations sont attendues au nord des Alpes mercredi prochain. La baisse légère des températures, de l'ordre de 5 degrés en plaine, fera descendre la limite des chutes de neige à 1000 mètres environ.

Les pluies ont atteint des records ces dernières semaines. «Au nord des Alpes et en Valais, il est tombé à certains endroits deux fois, voire trois fois plus de pluie qu'habituellement en novembre», a expliqué dans les journaux 24 Heures et Tribune de Genève Elie Kirchner, météorologue à MétéoSuisse.

Il a plu presque tous les jours du 1er au 25 novembre, puis à nouveau depuis le début décembre.

fb, ats