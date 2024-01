L'alerte violette a été levée lundi sur l'île de La Réunion, permettant aux secours d'intervenir et d'évaluer les dégâts du cyclone Belal. Son parcours a été moins «cataclysmique» que prévu même si un décès a été confirmé.

Après avoir frappé La Réunion vers 09h00 par le nord et l'ouest de l'île, provoquant de fortes pluies et des rafales de vent très violentes, le mur de l'oeil du cyclone a finalement dévié sa course vers le nord sans rentrer à l'intérieur des terres. ATS

Le préfet de ce département-région ultra-marin de 870'000 habitants, Jérôme Filippini, a ordonné le basculement à 13h00 locales en alerte rouge pour autoriser les équipes de secours à sortir, mais prévenant que ce basculement «ne change rien pour la population», qui doit toujours rester confinée.

«Nous ne sommes pas du tout sortis du cyclone, mais on est en-deçà du caractère cataclysmique» craint initialement, a affirmé M. Filippini, appelant toutefois à la prudence face au caractère imprévisible du phénomène météorologique: «On voit le bout du tunnel (...) si Belal a la gentillesse de ne pas nous réserver de surprises ce soir ou demain matin».

Depuis 06h00 locales, l'île de l'océan Indien était placée en alerte violette cyclonique, le plus haut niveau, en raison du passage du cyclone Belal, aux effets potentiellement dévastateurs.

Après avoir frappé La Réunion vers 09h00 par le nord et l'ouest de l'île, provoquant de fortes pluies et des rafales de vent très violentes, le mur de l'oeil du cyclone a finalement dévié sa course vers le nord sans rentrer à l'intérieur des terres. Un infléchissement de trajectoire «probablement sous l'effet du relief marqué de l'île», selon la préfecture.

Un décès confirmé

La préfecture a toutefois confirmé le décès «d'une personne sans domicile fixe qui ne s'était pas mise à l'abri» à Saint-Gilles (ouest) et avait refusé l'hébergement d'urgence proposé. Selon la gendarmerie locale, son corps a été retrouvé à proximité de la caserne, mais les causes du décès ne sont pas encore connues.

Si le pire semble évité dans l'immédiat, de fortes précipitations et des rafales de vent continuent de toucher l'île alors que l'oeil du cyclone devrait rester à La Réunion jusqu'en fin d'après-midi.

Rivières en crue

Les maires du Port et de La Possession, deux communes du nord-ouest de l'île, ont affirmé à l'AFP qu'aucun dégât significatif n'avait été signalé, mais les pluies ont déjà provoqué les crues de plusieurs rivières charriant avec elles de nombreux débris.

Selon le préfet, 100'000 clients sur les 430'000 de l'île étaient privés d'électricité à 13h00 locales. Du côté de l'eau, des coupures préventives pour 37'000 personnes ont été décidés et 17% des abonnés à la téléphonie fixe étaient privés de service.

Evacuations

Avant l'arrivée des vents, les autorités locales avaient mis en place des centres d'hébergement finalement peu sollicités: près de 700 personnes y ont été admises, notamment parmi la population la plus précaire ou vulnérable en cas de crues.

«Nous avons procédé jusqu'au dernier moment possible à des évacuations», a souligné le préfet dans la matinée, précisant plus tard que «près de 120 personnes» avaient été mises à l'abri au cours d'ultimes opérations menées en fin de soirée et durant la nuit, avant le confinement strict.

Il a précisé attendre dès mardi, une fois l'aéroport de La Réunion – Roland-Garros rouvert, le renfort d'une trentaine de personnes de Mayotte et d'une centaine de renforts de la Sécurité civile venus de métropole, ainsi que d'équipes d'EDF qui aideront à réparer les dégâts.

Ile Maurice en alerte

Les services météorologiques mauriciens (MMS) ont de leur côté émis une alerte de niveau 3 (sur 4) en raison de la «menace directe» présentée par Belal, qui «approche dangereusement» et pourrait toucher mardi matin le sud de cette île de l'océan Indien.

cc