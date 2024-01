Allemagne: on lui retire une tumeur de 32 kilos!

Ce n'est vraiment pas un poids plume: une tumeur de 32 kg s'est développée dans l'abdomen d'une femme sans qu'elle s'en rende compte. Une équipe médicale de Magdebourg, en Allemagne, a pu l'enlever. La patiente se porte bien.

A l'hôpital universitaire de Magdebourg, les médecins ont enlevé une tumeur d'une taille énorme. IMAGO/Christian Schroedter

La jeune femme souffrait depuis longtemps, mais elle ne voulait absolument pas aller chez le médecin, jusqu'à ce que cela devienne trop difficile.

Une équipe de médecins de l'hôpital universitaire de Magdebourg, en Allemagne, a retiré de l'abdomen d'une jeune femme de 24 ans une tumeur d'un poids incroyable de 32 kilos.

Selon un communiqué de l'université de Magdebourg, la tumeur bénigne, un cystadénome, s'était développée dans les ovaires sans que l'on s'en aperçoive pendant une longue période.

La patiente ne s'est adressée au corps médical que lorsqu'elle s'est plainte de plus en plus de difficultés respiratoires, d'une sensation de lourdeur et d'une perte de poids. «Elle avait peur de l'opération et a donc refoulé la tumeur», a expliqué le professeur Atanas Ignatov.

Opération réussie

«Après un diagnostic complet, il a été constaté que la tumeur avait pris des proportions considérables et qu'elle devait être enlevée de toute urgence afin d'éviter d'autres complications pour la santé», indique l'hôpital dans un communiqué.

Lors de l'opération dirigée par Ignatov, le chirurgien expérimenté a constaté que la tumeur avait déjà des adhérences sur l'intestin et le réseau abdominal. L'équipe a néanmoins pu la retirer complètement sans complications.

La patiente a bien supporté l'opération et a pu quitter l'hôpital au bout d'une semaine seulement. «Une tumeur de cette taille est extrêmement inhabituelle, car les femmes cherchent généralement une aide médicale précoce», a déclaré Ignatov. Un dépistage précoce est la clé d'un traitement réussi, a-t-il souligné.