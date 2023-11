Brian, l'ex-détenu le plus médiatisé de Suisse, et le Ministère public zurichois font appel du jugement du tribunal de district de Dielsdorf (ZH) qui a condamné le jeune homme à deux ans et demi de prison. Brian est en liberté depuis le 10 novembre.

Le tribunal de district a reconnu Brian coupable de lésions corporelles pour diverses agressions contre le personnel pénitentiaire entre 2018 et 2022. KEYSTONE

Le procureur avait déjà annoncé son intention de faire appel immédiatement après le jugement le 8 novembre. Brian a fait de même récemment, a indiqué mercredi soir le tribunal de district de Dielsdorf. L'affaire est transmise à la Cour suprême du canton de Zurich.

Le tribunal de district a reconnu Brian coupable de lésions corporelles pour diverses agressions contre le personnel pénitentiaire entre 2018 et 2022. Le procureur avait requis 9 ans et 7 mois de prison. La défense avait plaidé l'acquittement. Brian a été libéré le 10 novembre, car il a déjà purgé une part importante de la nouvelle peine infligée.

Brian était détenu depuis 2016. Il s'est fait connaître du grand public en 2013 sous le pseudonyme de «Carlos» dans un reportage de la télévision alémanique SRF. L'émission avait révélé les coûts élevés de l'encadrement mis en place par la justice des mineurs pour sa réinsertion, ce qui avait provoqué un tollé et l'abandon du projet.

me, ats