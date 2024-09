Un fils de millionnaire ignore l'accident et part faire la fête

En août, une collision mortelle entre un yacht de luxe et un bateau de pêche fait la une des journaux à Majorque. Le rapport d'enquête préliminaire révèle désormais de nouveaux détails.

L'amarrage du yacht de luxe allemand "La Luna" se trouve dans le port de Porto Cristo. Symbolbild: IMAGO/Eibner

Dominik Müller

Fin août, un jeune homme a perdu la vie à Majorque lors d'une collision entre un yacht de luxe battant pavillon allemand et un bateau de pêche. Fait explosif: le yacht à moteur «La Luna», long de plus de 20 mètres et piloté par le fils du millionnaire Dennis V.*, a tout simplement poursuivi sa route après la collision avec le bateau de pêche, long de seulement trois mètres environ, au large de Cala Bona.

De nouveaux détails sur l'affaire ont été révélés. Selon le rapport d'enquête provisoire de la Guardia Civil, que le journal «Gaceta Náutica» a pu consulter, l'équipage de «La Luna» a eu un comportement douteux. Toutefois, l'équipage du bateau de pêche sur lequel la victime voyageait avec son oncle et son cousin a également fait preuve d'un comportement inapproprié.

L'équipage de «La Luna» aurait déjà fait parler de lui avant le drame. Ainsi, selon le rapport de police, le groupe aurait percuté un autre bateau avec une annexe. Selon le témoignage du conducteur du bateau impliqué, les jeunes hommes semblaient fortement alcoolisés et peut-être drogués.

La victime est éjectée du bateau

Les deux survivants sur le bateau de pêche auraient déclaré que le yacht de luxe se dirigeait vers eux à grande vitesse. La future victime se serait placée au milieu du bateau et aurait tenté de faire des signes à l'équipage du yacht pour qu'il s'écarte. Cela était nécessaire car le bateau de pêche n'était pas suffisamment éclairé pour une sortie de nuit.

Le bateau «La Luna» n'a fait que frôler la petite embarcation, mais l'homme décédé n'a pas pu s'accrocher, contrairement à ses compagnons, et a été éjecté du bateau. Il a été mortellement blessé à la tête. Son corps a été rapidement retrouvé, sa lampe frontale éclairait encore.

Selon les témoignages, de nombreuses petites embarcations naviguaient dans le secteur. Le yacht n'aurait donc jamais dû s'approcher aussi près de la côte dans cette zone.

Le rapport détaille également la chronologie: après l'accident, le groupe de fêtards dirigé par Dennis V. se serait rendu à Cala Ratjada pour continuer à faire la fête au club «Bolero». Le lendemain matin, V. aurait été informé de l'accident. A ce moment-là, la Guardia Civil avait déjà examiné le bateau, qui se trouvait à nouveau à quai dans le port de Porto Cristo, et avait trouvé de grandes quantités d'alcool dans une cabine ainsi que dans la zone de pilotage du yacht.

Fuite vers l'Allemagne

Autre fait détonnant: environ 24 heures après l'accident, les caméras du port de Porto Cristo ont enregistré V. entrant avec deux autres personnes dans le yacht scellé par la Guardia Civil et en sortant avec plusieurs sacs. L'affaire avait déjà été rendue publique par les médias à ce moment-là.

Le lendemain, Dennis V., pilote de formation, serait retourné en Allemagne avec son propre avion, sans en parler auparavant à la police. Apparemment, il a même réussi à avancer le décollage de deux heures.

Trois jours plus tard, V. est retourné sur l'île en compagnie de l'avocat vedette de Majorque, Fernando Mateas, et a refusé de témoigner lors de l'interrogatoire de police. Il fait l'objet d'une enquête pour homicide par négligence.

*Nom connu de la rédaction