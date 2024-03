Alors qu’il devait rallier Zurich, un avion de la compagnie Edelweiss a dû atterrir d’urgence peu après son décollage en Colombie. Cette mésaventure a eu lieu en raison de la propagation de fumée dans l’appareil.

Un avion de la compagnie Edelweiss a dû atterrir d’urgence (image d’illustration). IMAGO/Pond5 Images

Seulement 40 minutes après son décollage, un vol entre la Colombie et Zurich a été interrompu. En effet, un avion d'Edelweiss a dû faire un atterrissage imprévu à Cartagena en raison de la présence de fumée dans l’appareil. Comme le rapporte «20 Minuten», 314 passagers et 13 membres d'équipage se trouvaient à bord de l'Airbus A340/300. L'accident s'est produit dimanche soir.

Selon les informations disponibles, la cause du dégagement de fumée est «un défaut du système de climatisation à bord», a déclaré Andreas Meier, porte-parole d'Edelweiss. Tous les passagers et membres d'équipage du vol WK92 vont bien et ont pu quitter l'avion normalement.

L'Airbus est actuellement inspecté et réparé à l'aéroport de Barranquilla. Les passagers se sont vu attribuer un nouveau siège sur d'autres vols de la compagnie. Ils ont tout de même dû passer la nuit à l'hôtel.