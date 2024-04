(ETX Daily Up) – Alors que Venise s'apprête à mettre en place une taxe à destination des visiteurs d'un jour, une autre destination touristique phare d'Italie, en proie aussi au surtourisme et très prisée de la jet-set, songe à suivre cet exemple...

Pour visiter le lac de Côme sur une journée, les touristes pourraient avoir à payer une taxe georgeoprea9 / Getty Images

C'est un serpent de mer qui dure depuis plusieurs années. Maintes fois repoussée, la taxe appliquée aux touristes qui ne visitent Venise que durant une journée, c'est-à-dire qu'ils ne séjournent pas dans un hôtel de la cité des Doges, entrera en vigueur à partir du 25 avril prochain. Visant notamment les croisiéristes, ces frais s'élèveront à cinq euros. Une entrée en vigueur qui donne déjà des idées à d'autres localités italiennes, en proie aussi aux conséquences néfastes de la surpopulation touristique.

C'est le cas du lac de Côme, en Lombardie, dans le nord de l'Italie. Durant la haute saison estivale, la destination enchanteresse aux airs de paradis luxuriant où le voyage devient une balade de douceur grâce aux eaux bleu saphir dans lesquelles on aperçoit les sommets des Alpes est littéralement prise d'assaut par les visiteurs. Sur une seule journée l'année dernière, la ville qui a donné son nom au troisième plus grand lac italien peut accueillir pas moins de 300.000 visiteurs, quand la localité ne compte que 85.000 habitants. Au total, les environs du lac de Côme ont reçu la visite de 1,4 million de curieux sur une année, selon les chiffres de SchengenVisaInfo.

Dans une interview accordée au Times, le maire Alessandro Rapinese a indiqué que sa «ville a enregistré 4,8 millions de réservations d'hôtel, soit une augmentation d'un million par rapport à 2019», année de référence dans le secteur touristique parce qu'elle précède le début de la pandémie de Covid-19. Lors de cet entretien, l'homme politique a évoqué l'idée d'instaurer une taxe comme celle de Venise pour prévenir le surtourisme d'un jour. D'ailleurs, les sociétés de cars privés qui organisent des tours sur quelques heures de la journée pourraient se voir appliquer des frais de 50 euros pour chaque arrivée de bus.

Le lac de Côme connaît notamment un boom touristique depuis l'arrivée de George Clooney et sa femme Amal en 2002. Le couple a acheté la villa Oleandra de Laglio qui donne directement sur le lac, suscitant la curiosité de nombreux touristes (et des paparazzi), à tel point que l'acteur aurait décidé de la mettre en vente l'année dernière pour 100 millions d'euros. Mais cela fait bien longtemps que la magnifique région italienne est plébiscitée par des vedettes (et donc des visiteurs). Repaire de la jet-set, la destination fut déjà un point de chute pour Stendhal, mais aussi Aristote Onassis ou encore le couple Kennedy.

Si la fameuse taxe du visiteur d'un jour à Venise a fait couler beaucoup d'encre, tant elle a été évoquée sans jamais être appliquée, ce type de politique restrictive pour prévenir le surtourisme n'est pas une spécialité italienne (si l'on dépasse la dimension journalière de son fonctionnement). Dans les îles Galapagos, une taxe d'entrée de cent dollars est en effet exigée. Celle-ci doit d'ailleurs augmenter de cent dollars au 1er août prochain! Et puis rappelons que Bali a instauré la sienne en début d'année. Il faut désormais débourser 150.000 roupies par personne, soit environ neuf euros pour visiter la célèbre île indonésienne.

