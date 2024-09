Un incendie a ravagé le dortoir d'une école primaire dans le centre du Kenya. Au moins 17 élèves ont été tués dans , a annoncé vendredi la police.

Le feu a ravagé le dortoir de l'école (image d'illustration). ATS

L'incendie à l'Académie Hillside Endarasha du comté de Nyeri s'est déclaré jeudi vers minuit, a indiqué la police, précisant que sa cause restait pour l'heure inconnue et que l'âge moyen des victimes est d'environ 9 ans.

L'école, qui accueille quelque 800 élèves âgés de 5 à 12 ans environ, est située à environ 170 kilomètres au nord de la capitale Nairobi. «Il y a 17 morts» et plusieurs autres personnes qui ont été blessées, dont 16 grièvement, et transportées d'urgence à l'hôpital, a déclaré la porte-parole de la police, Resila Onyango.

«Les corps retrouvés sur les lieux ont été brûlés au point de devenir méconnaissables», a-t-elle ajouté. «D'autres corps seront probablement retrouvés» une fois terminée l'inspection des lieux du sinistre, selon la porte-parole.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie, a-t-elle ajouté. Evoquant une «nouvelle dévastatrice», le président William Ruto a exprimé ses condoléances. «Nos pensées vont aux familles des enfants qui ont perdu la vie» dans cette «tragédie», a-t-il déclaré dans un message sur X.

Incendies fréquents

M. Ruto a ajouté avoir demandé aux fonctionnaires de «mener une enquête approfondie sur cet horrible évènement» et promis que les responsables seraient «amenés à rendre des comptes». La Croix-Rouge kenyane a indiqué avoir déployé des équipes sur le terrain pour fournir «des services de soutien psychosocial aux élèves, aux enseignants et aux familles touchées».

De nombreux incendies d'écoles ont eu lieu par le passé au Kenya et dans toute l'Afrique de l'Est. En 2016, neuf élèves ont été tués dans l'incendie d'un lycée pour filles à Kibera, le plus grand bidonville de Nairobi. En 2001, 67 élèves ont été tués dans l'incendie criminel de leur dortoir dans une école secondaire du district de Machakos, au sud du Kenya.

Deux élèves ont été accusés du meurtre, et le directeur et l'adjoint de l'école ont été reconnus coupables de négligence. En 1994, 40 écoliers ont été brûlés vifs et 47 blessés dans un incendie qui a ravagé une école secondaire pour filles dans la région de Kilimandjaro, au nord de la Tanzanie voisine.

