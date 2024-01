Un glissement de terrain a fait au moins 18 morts et plus de 30 blessés vendredi dans le nord-ouest de la Colombie, ont indiqué les autorités locales. La route entre Medellin et Quibdo a été temporairement fermée après avoir été endommagée par plusieurs éboulements.

El impactante video del momento exacto del trágico derrumbe en la vía Quibdó - Medellínhttps://t.co/KGzRoSgobJ — MSN Colombia (@msncol) January 13, 2024

Sur cette route, près de de Carmen de Atrato, «de nombreuses personnes» sont sorties de leur véhicule pour «se réfugier dans une maison qui a «malheureusement» été ensevelie par un glissement de terrain, a indiqué une responsable du bureau du gouverneur.

La vice-présidente, Francia Marquez, a déclaré sur le réseau social X (ex-Twitter) que cet événement avait fait «environ» 30 blessés.

La vice-présidente, Francia Marquez, a déclaré sur le réseau social X (ex-Twitter) que cet événement avait fait «environ» 30 blessés. Des personnes sont «gravement blessées» tandis que d'autres se trouvent encore coincées sous terre, a indiqué le maire de Carmen de Atrato.

Fortes précipitations

Des images publiées sur les réseaux sociaux et les chaînes de télévision ont montré des voitures détruites par la boue et les glissements de terrain.

Le département de Choco, qui borde l'océan Pacifique et abrite une vaste forêt tropicale, a été frappé par de fortes précipitations ces 24 dernières heures.

Alors que la Colombie traverse un épisode de sécheresse, l'institut d'hydrologie, de météorologie et d'études environnementales (IDEAM) avait précédemment alerté sur des risques de fortes pluies dans plusieurs départements bordant le Pacifique et de l'Amazonie.

