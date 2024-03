Au procès de l'armurière du film «Rust», le récit du réalisateur

«Comme un coup de batte de baseball dans l'épaule»: le réalisateur du film «Rust» Joel Souza a raconté vendredi devant un tribunal américain le moment où une arme tenue par l'acteur Alec Baldwin l'a blessé et tué la directrice de la photographie.

L'armurière de 26 ans est poursuivie pour homicide involontaire, un crime passible de 18 mois d'emprisonnement. Elle conteste les accusations (archives). KEYSTONE

Le récit a été donné au procès à Santa Fe (Nouveau-Mexique) d'Hannah Gutierrez-Reed, chargée de la gestion des armes sur ce western à petit budget.

Le tournage avait viré au drame en octobre 2021 dans un ranch du Nouveau-Mexique, Etat du sud-ouest des Etats-Unis. Alec Baldwin, également producteur du film, avait pointé un revolver censé ne contenir que des balles à blanc, mais dont un projectile bien réel avait tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur.

A la barre vendredi, Joel Souza a raconté sa confusion lorsqu'il a reçu une balle bien réelle dans son épaule. «Il y a eu un énorme 'bang'», a-t-il déclaré, «je l'ai senti comme un coup de batte de baseball dans l'épaule».

«Désemparée»

L'accusée, l'armurière Hannah Gutierrez-Reed, avait alors l'air «désemparée», raconte-t-il. «Je me souviens d'elle disant 'pardon, je suis désolée Joel', et je me souviens de quelqu'un lui hurlant dessus» avant qu'elle ne soit poussée dehors, a-t-il dit au tribunal.

Jeudi, des images exhibées au procès ont montré l'acteur Alec Baldwin gesticulant sur le tournage avec une arme à la main, tirant des balles à blanc à la chaîne et exhortant l'armurière à recharger ses armes plus rapidement. Un expert appelé à la barre a aussi dénoncé jeudi une attitude laxiste en matière de sécurité au sein de l'équipe du tournage.

L'une des questions centrales est de savoir comment une cartouche bien mortelle s'est retrouvée sur le tournage de «Rust.» L'armurière de 26 ans est poursuivie pour homicide involontaire, un crime passible de 18 mois d'emprisonnement. Elle conteste les accusations.

Alec Baldwin est poursuivi du même chef, mais sera jugé séparément en juillet. L'acteur de 65 ans nie avoir appuyé sur la détente et a toujours maintenu qu'on lui avait assuré que son arme était inoffensive.

ATS