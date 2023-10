Aucun kebab testé en Suisse romande ne respecte les normes d'hygiène

Le magazine suisse des consommateurs «K-Tipp» a récemment entrepris une étude visant à évaluer la présence de bactéries dans 21 kebabs populaires. Les résultats de cette enquête ont révélé une réalité moins appétissante : 12 des sandwichs analysés contenaient un nombre excessif de bactéries.

Les sandwichs provenant des six restaurants de Genève et Lausanne présentaient un excès de bactéries. (image d'illustration) IMAGO/CHROMORANGE

Pour réaliser cette étude, l'équipe de «K-Tipp» a acheté trois kebabs dans chacune des villes suivantes : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Saint-Gall et Zurich.

Les bonnes nouvelles

Aucun des kebabs testés ne contenait de germes résistants aux antibiotiques, de listeria, de salmonelles ou de staphylocoques. Tous les produits issus de Berne et Lucerne se sont avérés conformes aux normes d'hygiène.

Des mauvais élèves à Genève et Lausanne

En revanche, les sandwichs provenant des six restaurants de Genève et Lausanne présentaient un excès de bactéries. En général, aucun des kebabs testés en Suisse romande n'était conforme aux normes d'hygiène.

De plus, le nombre total de germes dans près de la moitié des kebabs testés a soulevé des préoccupations en matière d'hygiène. Seuls neuf établissements étaient en conformité avec les normes d'hygiène, tandis que dans cinq des sept villes, les kebabs n'étaient pas recommandables.

Des ingrédients partiellement périmés

Le nombre élevé de germes a également montré que dans onze kebabs, les ingrédients étaient partiellement périmés. Le pire résultat a été enregistré au kebab Alpen Dedi de Saint-Gall, où le nombre le plus élevé de germes a été détecté.

Selon les directives de l'industrie suisse de la restauration, les kebabs ne devraient pas contenir plus de 10 millions de colonies de bactéries par gramme.

Cependant, les résultats du test de «K-Tipp» ont révélé que six kebabs situés à Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich dépassaient cette limite, avec plus de 30 millions de colonies de bactéries par gramme.

La bactérie Bacillus cereus identifiée à Lausanne

Un nombre élevé de germes totaux est généralement le résultat d'un traitement incorrect, de surfaces de travail insuffisamment propres, d'un stockage prolongé, ainsi que d'un chauffage ou d'un refroidissement inadéquats des ingrédients. Les kebabs fortement contaminés par des germes peuvent même provoquer des problèmes digestifs chez les consommateurs.

De plus, le laboratoire a découvert la présence excessive d'agents pathogènes dans cinq kebabs. La bactérie Bacillus cereus a été identifiée chez Ephèse Kebab à Lausanne et au Kebab Club à Saint-Gall.

Cette bactérie produit des toxines qui ne sont pas détruites par la chaleur et peuvent entraîner des symptômes tels que des vomissements et des diarrhées.

Les établissements déterminés à corriger les points faibles

Lorsque «K-Tipp» a partagé les résultats du laboratoire avec les propriétaires de ces établissements, certains ont réagi avec colère, affirmant qu'ils n'étaient pas au courant des bactéries en question et qu'ils avaient apporté des améliorations depuis la dernière inspection des autorités sanitaires.

D'autres ont souligné que les contrôles précédents effectués par les autorités alimentaires cantonales étaient positifs, mais qu'ils étaient déterminés à identifier et à corriger les points faibles.