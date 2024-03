Aucun ressortissant suisse ne figure parmi les victimes de l'accident de bus qui a fait quatre morts et 35 blessés mercredi en Allemagne, annonce jeudi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à Keystone-ATS, citant des informations des autorités allemandes. Des clarifications sont toujours en cours concernant d'éventuels blessés suisses.

La gravité de l'accident a entraîné une importante opération de secours toute la journée. La fermeture complète de l'autoroute a pu être levée vers 21h30. IMAGO/dts Nachrichtenagentur

L'accident s'est produit vers 09h45 locales, non loin de la ville de Leipzig, un peu moins de deux heures après que le bus Flixbus à un étage avait quitté Berlin à destination de Zurich.

Parmi les 54 personnes à bord, dont deux chauffeurs, 29 personnes ont été légèrement blessées et six grièvement. Le car est sorti de la route pour une raison inconnue et s'est renversé, a indiqué la police de Leipzig. «Rien ne laisse à penser qu'un autre véhicule soit impliqué dans l'accident»

«Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues», a ajouté Flixbus, assurant «coopérer avec les autorités et les services de secours». La gravité de l'accident a entraîné une importante opération de secours toute la journée. La fermeture complète de l'autoroute a pu être levée vers 21h30.

