Un automobiliste dont le véhicule avait fini sa course dans un lac de barrage à Guttannen (BE) a été repêché et sauvé des eaux grâce à l'intervention de motocyclistes. Une grue a permis de ressortir la voiture après que l'homme a été extrait de l'habitacle.

Un automobiliste a été repêché et sauvé des eaux à Guttannen (BE). ATS

ATS

L'accident est survenu vendredi vers 18h30 et a nécessité la fermeture de la route du col du Grimsel, annonce samedi la police bernoise.

La victime, dont la voiture avait heurté une barrière avant de plonger dans le lac, a été emmenée à l'hôpital, après l'intervention salvatrice des motocyclistes qui avaient extrait l'homme du véhicule alors que celui-ci coulait.

dosp, ats