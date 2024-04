Des fortes chutes de neige et de grésil ont provoqué une dizaine d'accidents sur l'autoroute A7 jeudi peu avant midi dans le canton de Thurgovie. La police cantonale a fermé l'autoroute entre Attikon (ZH) et Kreuzlingen (TG) à cause de la présence de verglas sur la chaussée.

Une des voitures impliquées dans un accident sur l'A7. BRK News

ATS

Trois personnes ont été blessées dans les accidents, a indiqué un porte-parole de la police thurgovienne. Il confirme ainsi un article paru sur le site en ligne de 20 Minuten. Un lecteur-reporter a décrit au quotidien que les accidents se sont produits «coup sur coup» à partir de 11 heures. «D'abord, une voiture a percuté une clôture. Un peu plus tard, une autre s'est retournée. Ensuite, deux véhicules se sont percutés».

Deux des personnes blessées ont été transportées à l'hôpital. L'autoroute a été rouverte à la circulation sur certains tronçons dans l'après-midi.

sime, ats