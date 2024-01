Peu avant Noël, deux saisonniers d'Avoriaz ont proposé à des vacanciers de leur vendre du cannabis. Pas de chance: les clients qu'ils avaient eux-même abordés étaient en fait des gendarmes en congé.

Le couple de saisonniers dans l'hôtellerie arrondissait ses fins de mois avec un trafic d'herbe de cannabis. (image d'illustration) IMAGO/Pond5 Images

Sur X, anciennement Twitter, la gendarmerie ironise: «Si la Haute-Savoie est connue pour sa poudreuse, deux individus se sont visiblement trompés de registre». Et en effet, la mésaventure d'un couple de dealers peut prêter à sourire.

Ces deux jeunes gens, saisonniers dans l'hôtellerie dans la station d'Avoriaz, avaient vraisemblablement décidé d'arrondir leurs fins de mois en mettant sur pied un trafic de cannabis.

Si la #HauteSavoie est connue pour sa poudreuse, 2 individus se sont visiblement trompés de registre en proposant des stupéfiants … à des gendarmes d’Avoriaz en congés !🤨

Les enquêteurs aidés par Marion et sa chienne Sierra les ont réorientés vers … la Justice ! #AVotreService pic.twitter.com/0UndTKivXT — Gendarmerie de la Haute-Savoie (@Gendarmerie_074) January 4, 2024

Dans la nuit du 23 au 24 décembre, l'homme de 20 ans et la femme de 23 ans abordent des touristes pour leur proposer de l'herbe. Au fil de la discussion, ils expliquent comment ils organisent leur petit commerce et n'hésitent pas à évoquer leur «vrai» emploi et à indiquer leur lieu de travail.

Sauf que les deux clients potentiels ne sont pas des amateurs de fumette, mais bien deux gendarmes en congé et donc en civil. Leur intérêt pour les dealers n'a pas été vain. Ils ont recueilli tous les éléments nécessaires pour les localiser, une fois la hiérarchie avertie.

«On ne laisse rien passer»

Le lendemain, les militaires débarquent sur le lieu de travail du couple avec une brigade cynophile. Une perquisition s'ensuit dans leur domicile.

«Sur place, on se rend compte qu'il y a un coffre-fort qui sent l'herbe de cannabis, mais qui est vide. Le chien va au niveau des toilettes communes à l'étage et là, on découvre de la matière stupéfiante: de l'herbe de cannabis, une balance de précision, du tabac et plusieurs éléments dans un sac plastique», énumère l'adjudant Thibault Renaudin, du poste provisoire de gendarmerie d'Avoriaz, sur France 3 régions.

L'enquête permet de démanteler un trafic à l'échelle de la station. Les deux individus, qui ont reconnu les faits, seront présentés à la justice au printemps.

La consommation et le trafic de stupéfiants comptent parmi les priorités de la gendarmerie, qui renforce ses effectifs à Avoriaz durant la saison de ski: «On est très vigilants là-dessus et on ne laisse rien passer», ajoute l'adjudant.