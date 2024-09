Le nouveau premier ministre Michel Barnier est la personnalité politique préférée des Français, avec 57% de bonnes opinions, selon un sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match et Sud Radio paru mardi.

C'est la première fois depuis la nomination de Nicolas Hulot au ministère de l'Ecologie en 2017 qu'une personnalité émerge directement en première position de ce tableau de bord (archives). sda

ATS

M. Barnier, issu de LR et nommé à Matignon il y a moins de deux semaines, devance trois de ses prédécesseurs: Edouard Philippe (55%), Gabriel Attal (54%) et Jean Castex (54%). Il décroche ses meilleurs scores dans un électorat âgé (71% d'assentiment chez les plus de 65 ans) et, sans surprise, à droite (89% de bonnes opinions chez ces sympathisants).

C'est la première fois depuis la nomination de Nicolas Hulot au ministère de l'Ecologie en 2017 qu'une personnalité émerge directement en première position de ce tableau de bord, souligne auprès de l'AFP Frédéric Dabi, directeur général de l'Ifop. Celui-ci pointe aussi la désaffection touchant Emmanuel Macron, qui tombe à la 44e place de ce classement de 50 personnalités, soit son plus bas niveau, en dépit d'un regain d'opinions positives (31%, +4 pts)

Un autre ancien pensionnaire de Matignon, Bernard Cazeneuve, un temps pressenti pour reprendre du service à la tête du gouvernement, recueille de son côté 48% d'opinions positives, comme la ministre de la Culture démissionnaire Rachida Dati ou l'ancien président François Hollande.

Candidate de l'alliance de gauche du Nouveau Front populaire pour Matignon, Lucie Castets obtient 39% de jugements positifs.

Sondage effectué auprès d'un échantillon de 1003 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées du 12 au 14 septembre (méthode des quotas). Marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.

