La Municipalité de Lausanne fixe pour le site de Beaulieu une vocation axée sur l'économie et l'innovation. Elle y prévoit à l'horizon 2030 le développement d'un «hub» axé sur les domaines sport-santé-alimentation. Un projet qui s'articulera autour de la Fondation La Source.

La Municipalité de Lausanne veut faire de Beaulieu un hub dans les domaines de la santé, de l'alimentation et du sport (archives). ATS

La Ville de Lausanne bénéficie de la présence de grandes écoles, d'entreprises et d'organisations au rayonnement planétaire dans les domaines du sport, de la santé et de l'alimentation. Afin de tirer profit de ces «atouts uniques», la Municipalité confirme son intention de faire de Beaulieu «un site économique majeur», écrit-elle mardi dans un communiqué.

La Municipalité a aussi confirmé cet automne les grands axes du projet qui verra la Fondation de La Source regrouper l'ensemble de ses activités à Beaulieu (médecine hospitalière et ambulatoire, Ecole de la Santé La Source, institut de recherche, Source Innovation Lab). Entreprises, start-ups et institutions des trois domaines sont appelées à se développer à ses côtés.

Conseil consultatif

Pour dessiner et construire le projet, ainsi que son développement immobilier, la Ville de Lausanne a réuni plusieurs acteurs au sein d'un conseil consultatif. En feront partie, outre des représentants de la Ville et du canton, de l'économie privée (Nestlé, CIO, Debiopharm Innovation Fund, la Fondation la Source, Biopôle), des représentants de l'EPFL Innovation Park, de l'Ecole hôtelière Lausanne ainsi que des spécialistes de l'innovation.

Benoît Dubuis, président de la Fondation Inartis, conduira le conseil consultatif. Sa composition pourra évoluer et s’enrichir au cours du temps, précise la Ville.

Coeur de ville

D'une superficie totale de 70'000 m2 de surfaces de plancher, le projet prendra place dans le secteur halles nord (front Jomini). Il s'inscrit dans le cadre du nouveau plan de quartier en révision. Il intégrera aussi des surfaces destinées aux commerces, à des services de proximité et à des restaurants.

Enfin, les activités sportives continueront de faire partie intégrante de l'offre du site en prévoyant des surfaces importantes comme c'est déjà le cas aujourd'hui.

Selon la Municipalité, Beaulieu est ainsi appelé à devenir un site majeur en ville, à la fois pôle d'innovation, de formation et de santé, mais aussi coeur de ville avec le théâtre, le centre de congrès et d'expositions, des services et restaurants et des activités sportives.

nt, ats