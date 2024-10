Un détenu a été condamné à dix mois d'emprisonnement pour avoir agressé en août un agent pénitentiaire de la maison d'arrêt de Belfort, a indiqué vendredi la procureure Jessica Vonderscher.

Le 16 août, la compagne du détenu lui avait remis 187 grammes de cannabis et 1,7 gramme de cocaïne lors d'un parloir à la maison d'arrêt de Belfort (photo symbolique). ATS

ATS

Le tribunal correctionnel de Belfort a reconnu jeudi cet homme de 51 ans coupable de «violences sur personnel de l'administration pénitentiaire» et de «recel de remise illicite d'un objet à personne détenue».

Sa mère et sa compagne, poursuivies pour lui avoir remis de la drogue, ont respectivement été condamnées à des peines de quatre mois de prison à domicile sous surveillance électronique et de trois mois de prison avec sursis, a précisé à l'AFP la procureure de la République de Belfort, confirmant une information du journal l'Est Républicain.

Trafic de drogue

Le 16 août, la compagne du détenu lui avait remis 187 grammes de cannabis et 1,7 gramme de cocaïne lors d'un parloir à la maison d'arrêt de Belfort. Un agent, remarquant que le détenu avait quelque chose dans son caleçon, lui avait demandé de le lui remettre. L'homme l'avait alors violemment pris à partie et bousculé contre le mur, avant l'intervention de ses collègues.

L'agression n'avait toutefois pas entraîné de blessure nécessitant une interruption temporaire de travail ou de soins médicaux pour le surveillant. Le prévenu, désormais incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon, a déjà passé 17 années en détention.

Sa mère, âgée de 75 ans, également connue de la justice pour des faits de trafic de stupéfiants, avait réceptionné la drogue avant de la transmettre à la compagne du détenu, une femme d'une cinquantaine d'années, gérante d'une boutique de textiles.

ATS