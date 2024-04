Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi que les Etats-Unis examinaient la demande de l'Australie d'abandonner les poursuites pour espionnage contre le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange.

La justice britannique a demandé fin mars de nouvelles garanties aux Etats-Unis au sujet du traitement qui serait réservé à Julian Assange s'il était extradé, faute de quoi elle pourrait accorder au fondateur de WikiLeaks un dernier recours au Royaume-Uni. IMAGO/ZUMA Wire

ATS

Le Parlement australien a adopté une motion en février, avec le soutien du Premier ministre Anthony Albanese, qui appelle à la fin de la saga judiciaire concernant Julian Assange, 52 ans. Ce ressortissant australien, arrêté il y a cinq ans au Royaume-Uni, est détenu dans une prison londonienne et lutte contre son extradition vers les Etats-Unis.

Poursuivi par la justice américaine pour avoir publié à partir de 2010 plus de 700'000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan, il encourt jusqu'à 175 ans de prison. «Nous l'examinons» actuellement, a répondu Joe Biden à une question d'un journaliste sur l'existence d'une réponse américaine à cette demande australienne, sans donner plus de détails.

La justice britannique a demandé fin mars de nouvelles garanties aux Etats-Unis au sujet du traitement qui serait réservé à Julian Assange s'il était extradé, faute de quoi elle pourrait accorder au fondateur de WikiLeaks un dernier recours au Royaume-Uni.

«Solution politique»

«Faites ce qu'il faut, abandonnez les poursuites», a réagi mercredi Stella Assange, son épouse, sur X (anciennement Twitter) qui a par le passé alerté sur la dégradation de son état physique et mental et assuré qu'il «mourrait» s'il venait à être extradé.

Pour les soutiens de Julian Assange, sa bataille judiciaire représente un combat pour la liberté de la presse. Washington rétorque que l'homme a mis en danger des vies en publiant lesdits documents sur lesquels étaient identifiés des sources du renseignement.

L'actuel rédacteur en chef de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, a réagi mercredi en appelant à une «solution politique», invitant les autorités australiennes à «lier cette affaire à des accords commerciaux et la coopération future» avec Washington.

D'autres rassemblements prévus

«Ils devraient faire preuve d'audace et dire 'nous n'avons rien à discuter à moins que vous n'abandonniez les charges contre Julian Assange'», a-t-il déclaré à l'AFP lors d'un rassemblement en soutien dans le centre de Londres. D'autres rassemblements en soutien à Julian Assange doivent se tenir jeudi à travers le monde à l'occasion du cinquième anniversaire de son arrestation.

Le 11 avril 2019, Julian Assange a été extrait de force de l'ambassade d'Equateur à Londres. Il s'y était réfugié en 2012 pour éviter d'être extradé vers la Suède, où il faisait l'objet de poursuites pour viol depuis abandonnées, mais surtout vers les Etats-Unis, qui l'accusaient de piratage informatique.

st