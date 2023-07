La police tire un bilan positif du dispositif mis sur pied pour 57e Montreux Jazz Festival (MJF) du 30 juin au 15 juillet. Aucun problème sécuritaire majeur ne s’est produit dans l’enceinte du festival. Les vols et les bagarres ont légèrement augmenté par rapport à 2022.

Dans l'ensemble, le bilan sécuritaire est positif pour cette 57e édition qui s'est achevée dans la nuit de samedi à dimanche et qui a attiré quelque 250’000 personnes sur les quais de Montreux. KEYSTONE

Dans l'ensemble, le bilan sécuritaire est positif pour cette 57e édition qui s'est achevée dans la nuit de samedi à dimanche et qui a attiré quelque 250’000 personnes sur les quais de Montreux, indique la police cantonale lundi dans un communiqué. Une ambiance festive et conviviale a régné durant l’entier de ce festival, ce qui a contribué à une certaine sérénité.

Peu de stups

Comme les années précédentes, la police a maintenu un dispositif coordonné avec tous les acteurs de la sécurité, qui ont agi de concert. Les infractions à la loi sur les stupéfiants sont restées faibles. Ainsi, la police a saisi 4 g de cocaïne et 2 g de haschisch/ marijuana.

Les forces de l'ordre citent également huit plaintes pénales, quatorze vols (sept en 2022) trente bagarres/ivresses (23 l'an dernier), sept personnes mises en cellule, huit agressions, deux infractions «stupéfiants» et un enfant égaré. Quelques suspicions d’intoxication au GHB par déversement de liquide ont été signalées.

Toujours en matière de statistiques, la police ajoute qu'elle a délivré 2498 amendes d’ordre et que treize véhicules ont été mis en fourrière. Lui ont également été remis 179 objets trouvés de valeur.

Petits bobos

Le service sanitaire de la manifestation a pris en charge 1104 personnes. Parmi elles, 41% ont été soignées pour de petites traumatologies avec quelques transferts pour sutures et 7,5% pour des abus de substances, avec très peu de troubles digestifs (hygiène, stands, nourriture, chaleur).

La Protection civile Riviera–Pays-d’Enhaut, subordonnée à Police Riviera, a engagé 27 astreints pour 16 jours de service et a aiguillé des véhicules pour garantir la fluidité du trafic. Globalement, la circulation est restée fluide à Montreux durant cette édition. Quant aux pompiers du SDIS Riviera, ils sont intervenus pour une odeur de gaz dans un stand.

Moins de déchets

Le Service des espaces publics de la ville de Montreux a constaté une nette diminution de déchets sauvages par rapport à 2019 et 2022. De son côté, le 2m2c (Centre des congrès) a engagé 27 personnes sur la manifestation. Elles ont notamment procédé à 80 interventions techniques et sont intervenues sur deux alarmes incendie (vapotage et machine à fumée au LAB.

La police vaudoise recense également les interventions de Securitas. L'entreprise est intervenue sur 109 cas sanitaires, 84 actes de violence, une usurpation d’identité et cinq affaires liées à la consommation de stupéfiants.

Médiation urbaine

Enfin, cette année encore, le MJF a collaboré avec la commune de Montreux afin de mettre en place tous les soirs du festival le dispositif de médiation urbaine «Les Guerrabas». Ce dernier a pour but de réduire les risques pris en milieu festif, d'apaiser l’espace urbain et d'amener une présence bienveillante tout au long de la nuit. Son bar à eau, installé les fins de semaine, a distribué plus de 4700 bouteilles d’eau,

