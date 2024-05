Le constructeur aéronautique américain Boeing a remis jeudi au régulateur américain de l'aviation (FAA) une «feuille de route» pour résoudre ses problèmes de production. Ces derniers avaient été mis en lumière par un incident en vol au début janvier.

«Au bout du compte, il s'agit d'un changement systémique. Il y a beaucoup à faire», a indiqué Mike Whitaker, patron de la FAA, après une rencontre de trois heures avec des dirigeants de l'avionneur. KEYSTONE

«Au bout du compte, il s'agit d'un changement systémique. Il y a beaucoup à faire», a indiqué Mike Whitaker, patron de la FAA, après une rencontre de trois heures avec des dirigeants de l'avionneur. Ceux-ci ont présenté le «plan d'action complet» exigé par la FAA après l'incident survenu le 5 janvier sur un 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines.

L'appareil neuf, livré en octobre, perd ce jour-là en vol une porte-bouchon. L'incident n'a fait que quelques blessés légers. Dans la foulée, le régulateur a cloué au sol les 171 exemplaires ainsi configurés et lance une enquête chez Boeing, qui a cumulé les problèmes de production tout au long de 2023 sur le 737, son modèle vedette, et sur le 787 Dreamliner.

Selon un rapport préliminaire de l'agence de sécurité des transports (NTSB), plusieurs boulons d'attache de la porte-bouchon manquaient.

Six indicateurs clés

Cette «feuille de route», comme l'a qualifiée M. Whitaker jeudi, comprend notamment «six indicateurs clés de performance très distincts qui nous permettront de surveiller en temps réel» la qualité de la production.

Ces indicateurs «constitueront notre tableau de bord pour voir ce qu'ils font au niveau de la sécurité», a affirmé le chef du régulateur, laissant le soin à Boeing de donner d'éventuelles précisions.

Selon Stephanie Pope, à la tête de la branche aviation commerciale de Boeing depuis la fin mars, le plan s'articule autour de quatre catégories: «des investissements importants» dans la formation du personnel, une «simplification» du processus industriel, le renforcement de la culture de sécurité et de qualité» ainsi que des «mesures spécifiques» de contrôle et de gestion de l'état du système de production.

«C'est un début. Nous continuerons à entreprendre des actions», a-t-elle indiqué, dans un message adressé jeudi après-midi aux employés.

Des rencontres hebdomadaires et trimestrielles sont prévues entre Boeing et la FAA, qui va multiplier ses inspecteurs qualité dans les usines de l'avionneur et de son principal fournisseur, Spirit Aerosystems.

