Les personnes qui aiment la nourriture se trouvant dans des boîtes de conserve font grise mine. La fondation allemande Warentest a, en effet, trouvé des produits chimiques nocifs dans 51 des 58 boîtes de conserve testées.

Les substances nocives ne manquent pas dans les aliments des boîtes de conserve. Imago

phi / trad. Gregoire Galley

«Les boîtes de conserve ont un problème», écrit la fondation allemande Warentest. La raison : sur 58 produits alimentaires contenus dans des boîtes de conserve, 51 possédaient du bisphénol A (BPA), une substance nocive (BPA). Le BPA peut se propager du revêtement des boîtes vers les aliments. L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a classé cette substance comme particulièrement préoccupante. «Le BPA peut notamment nuire à la fertilité et provoquer des effets dangereux pour la santé en raison de son action de perturbateur endocrinien», écrit l’agence.

Les personnes qui consomment plus de 0,2 nanogramme de bisphénol A par kilogramme de poids corporel et par jour courent le risque de développer des allergies et des maladies auto-immunes, avertit l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

51 produits dans le rouge

Les aliments se trouvant dans les boîtes de conserve sont la principale source d'absorption de BPA, précise Warentest. Si l'on applique le critère de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, 51 des 58 produits analysés sont fortement contaminés.

L'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques (BfR) est moins strict avec les valeurs indicatives : «Si nous nous basons sur la valeur du BfR, 14 produits sont moins contaminés», indique encore la fondation. Les laits en boîte ainsi que les carottes et petits pois du détaillant Penny ne contiennent, en revanche, pas de BPA.

Au contraire, les ragoûts sont très contaminés. Ces derniers étant consommés en plus grandes quantités, l'absorption de BPA est plus élevée que pour d'autres groupes de produits. Mais comme pour tout, la consommation d'aliments en conserve dépend de la quantité ingérée. «Manger une fois des produits contaminés ne pose pas de problème», rassure, toutefois, la fondation Warentest.