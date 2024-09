Un classement publié par un média américain désigne la Suisse «meilleur pays du monde» pour la troisième année consécutive. Pas moins de 17'000 personnes ont donné leur opinion, évaluant différents critères.

Les participants au sondage U.S. News&World ont apprécié les nombreuses qualités de notre pays. IMAGO/Zoonar

La Rédaction de blue News Valérie Passello

«Y en a point comme nous», aurait-on envie de s'exclamer en découvrant le classement établi par le média américain U.S. News & World. La Suisse arrive en tête de la liste des meilleurs pays du monde!

Pour en arriver à cette conclusion les opinions de plus de 17'000 personnes ont été recueillies à travers le monde. Chaque pays devait être noté dans différentes catégories, comme la qualité de vie, la puissance, l'ouverture aux affaires ou encore l'influence culturelle.

Le tableau des notes des dix premiers pays, présentant les critères de sélection. U.S. News&World

Le rapport indique que la Suisse a été «soutenue par des performances notables dans trois des sous-classements les plus pondérés: la qualité de vie, l'esprit d'entreprise et l'objectif social». Notre pays occupe régulièrement la tête du classement depuis 2017, et arrive en première position cette année pour la troisième fois consécutive.

Les 10 meilleurs pays du monde selon U.S. News & World La Suisse

Le Japon

Les Etats-Unis

Le Canada

L'Australie

La Suède

L'Allemagne

Le Royaume-Uni

La Nouvelle-Zélande

Le Danemark Montre plus

Le Japon, classé en deuxième position, fait une belle remontée de quatre places en une année seulement.

Sur la troisième marche du podium, les Etats-Unis gagnent, eux, deux places par rapport à l'an dernier.

Et les beaux derniers...

Le classement des meilleurs pays «est le fruit d'un partenariat avec la société mondiale de services de marketing et de communication WPP et la Wharton School de l'université de Pennsylvanie», précise U.S. News.

Le projet est basé sur une enquête mondiale dans laquelle près de 17 000 personnes de 36 pays ont associé divers pays à des attributs spécifiques, allant de «dynamique», «sûr» et «leader» à «soucieux des droits de l'homme», «économiquement stable» et «engagé en faveur de la justice sociale».

L'enquête de cette année englobait 89 pays. Le Koweït et l'Islande ont été inclus dans le classement pour la première fois dans l'histoire du projet, après avoir satisfait aux critères de référence.

Les dix derniers pays du classement sont: l'Ukraine (80), l'Azerbaijan (81), l'Iran (82), le Kazakhstan (83), le Honduras (84), le Cameroun (85), l'Algérie (86), le Liban (87), la Serbie (88), le Belarus (89)