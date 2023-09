Des bouchons de 6 et 14 km après un accident dans le tunnel du Gothard

Trois personnes ont été blessées vendredi dans le tunnel du Gothard lors d'un accident impliquant deux motos et une voiture. Le tunnel a été fermé pendant plus de trois heures. Un bouchon de 14 km s'est formé devant le portail nord et de 6 km devant le portail sud.

L'accident s'est produit vers 10h30. Une moto circulant en direction du sud a touché une autre moto qui la précédait dans le tunnel. Elle s'est ensuite retrouvée sur la voie opposée et a percuté une voiture venant correctement en sens inverse, a indiqué vendredi la police cantonale uranaise.

Le motard a été grièvement blessé. Il a été héliporté dans un hôpital hors du canton d'Uri. Les deux personnes qui se trouvaient dans la voiture ont subi des blessures légères à graves. Elles ont été transportées par ambulance à l'hôpital cantonal à Altdorf.

Le tunnel a été fermé dans les deux sens pendant trois heures et 15 minutes, a précisé la police. Des bouchons se sont formés devant les deux portails. Devant le portail nord, le bouchon a atteint 14 km à 13h00. Devant le portail sud, le bouchon a atteint 6 km.

ed, ats