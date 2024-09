Il fallait s'armer de patience samedi pour rejoindre le sud des Alpes via le tunnel du Gothard. Peu avant midi, un bouchon de 11 km s'étendait devant le portail nord, ce qui correspond à une attente d'une heure cinquante.

Une fois de plus, ça bouchonne à l'entrée du tunnel du Gothard (archives). sda

ATS

Au sud de l'ouvrage, on comptait 8 km d'embouteillage entre Quinto et Airolo, a indique le TCS sur le réseau social X. Le temps d'attente dépassait l'heure et demie.

liku, ats