Un an après l'éboulement, Brienz glisse à une vitesse record

Il y a près d’un an, des masses rocheuses se sont détachées au-dessus du village de Brienz, dans les Grisons, et une coulée de débris a frôlé le village. Aujourd'hui, le village et le versant derrière lui glissent à une vitesse record. Mais un projet estimé à 40 millions de francs donne espoir aux villageois.

Les roches de l'éboulement du 16 juin 2023 se sont arrêtées juste avant d'atteindre le village. sda

La station de mesure située près de l'église de Brienz se déplace actuellement de deux mètres par an vers la vallée, une vitesse sans précédent depuis le début des relevés, comme l'a indiqué Christian Gartmann, responsable de la communication de la commune d'Albula.

Cette accélération est due à la grande quantité d'eau présente dans le sol sous le village. Les précipitations anormalement élevées de la fin de l'été, de l'automne et de l'hiver derniers ont saturé le terrain. Toutefois, les autorités s'attendent à une accalmie prochaine.

Trois scénarios

Grâce à de nombreux systèmes de surveillance sur le «versant le mieux surveillé d'Europe», les autorités ont pu avertir la population à temps. Les 84 habitants de Brienz ont pu évacuer leurs maisons environ un mois avant la coulée de débris du 15 juin.

A cette époque, les autorités avaient envisagé trois scénarios pour la descente des deux millions de mètres cubes de roche menaçant de s'effondrer. Le scénario le plus probable et le moins dangereux impliquait de nombreux éboulements de quelques milliers à plusieurs centaines de milliers de mètres cubes.

La coulée de débris continue a été jugée deux fois moins probable. Dans un tel scénario, les matériaux glissent lentement mais continuellement et peuvent causer des destructions impiortantes. Enfin, le scénario le moins probable, mais non exclu, était un éboulement de grande ampleur qui aurait enseveli le village.

Finalement, le 15 juin, peu avant minuit, 1,2 million de mètres cubes de roches ont glissé sous forme de coulée de débris et se sont accumulés jusqu'à 12 mètres de hauteur, s’arrêtant juste avant le village! Seule une ancienne ferme située sur le versant a été emportée et détruite. Le président de la commune, Daniel Albertin, a parlé d'un jour de chance.

40 millions pour protéger le village

Un an après cette issue heureuse, l'espoir demeure à Brienz. Une galerie de drainage de 2,3 kilomètres de long, en cours de construction sous le village, devrait abaisser la pression de l'eau au plus vite et ainsi réduire drastiquement le glissement du village et du versant situé derrière.

«Et elle fonctionne!», a déclaré Gartmann à ce sujet lors d'un entretien avec Keystone-SDA. La galerie, dont le coût s'élève à 40 millions de francs, devrait être terminée à l'été 2027. Sera-t-elle capable de protéger le village à temps contre d'autres catastrophes naturelles? Si l'incertitude persiste, le président de la commune s'est montré confiant dans le fait que le village sera encore habité dans 100 ans.

