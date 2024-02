Un homme a forcé le poste de douane de Como-Brogeda, à la frontière tessinoise en direction de l'Italie, au volant d'une grosse voiture immatriculée et dérobée en Suisse. Alertés par la police financière, les carabiniers l'ont rattrapé jeudi en début d'après-midi. Appartenant à un citoyen helvétique, le véhicule contenait des armes et des biens volés.

Le conducteur de la voiture volée a forcé le poste de douane de Como-Brogeda, à la frontière tessinoise en direction de l'Italie. (image d'illustration) IMAGO/Pond5 Images

La voiture a été interceptée dans la commune de Rovello Porro, dans la province de Côme, indique vendredi l'agence italienne Adnkronos. Plusieurs armes ainsi que des munitions, toutes volées et appartenant à un Suisse amateur de tir, y ont été retrouvées.

La voiture contenait également des ordinateurs portables, une tablette, un téléphone mobile, des bouteilles d'alcool, divers vêtements féminins, plus de deux cents pièces d'argenterie, un tournevis, une perceuse et un poing américain. Tout ce matériel a été saisi et fera l'objet d'une enquête plus approfondie, ont indiqué les carabiniers.

Papiers falsifiés

L'homme appréhendé, de nationalité étrangère, a présenté un permis de conduire grec et un passeport falsifiés. Des vérifications ultérieures effectuées à l'aide du Système automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS) ont révélé qu'il avait deux autres alias et de nombreuses condamnations antérieures en Italie, d'où il avait déjà été expulsé.

Arrêté pour importation d'armes à feu et de munitions, détention de faux documents d'identité et recel, il a été incarcéré à la prison de Côme.

cc