Clap de fin hier soir sur M6 pour l’émission «Mariés au premier regard». Sans véritable surprise, on connait dorénavant les couples qui ont choisi de mettre un terme à leur union et ceux qui ont décidé de rester ensemble.

Les téléspectateurs de M6 ont pu découvrir le dernier épisode de la saison 8 de leur émission préférée. Au programme ? Le bilan de cette folle aventure. M6

Elvire Küenzi Gregoire Galley

C’est fini ! La saison 8 de MAPR s’est achevée (pas en beauté) sur un dernier épisode qui a trainé en longueur. Lors de ce bilan, nous, les téléspectateurs, avons dû replonger péniblement dans les débuts de ces relations qui se sont presque toutes terminées par un divorce. Alors que, soyons honnêtes, on avait juste envie de savoir si Marie et Jérémy avait réparé les pots cassés ou s’ils étaient définitivement séparés.

«Au moment où je vois ces images c’est ultra violent. Je suis dévastée»

Heureusement, Marie et Jérémy n’ont pas cherché à remettre le couvert. Depuis sa dernière dispute, le couple trainait bien trop de casseroles pour sauver les meubles.

Et si la sauce n’a pas prise pour les mariés qui semblaient pourtant avoir eu un coup de foudre lors de leur union, les mots blessants de Jérémy sont restés en travers de la gorge de Marie.

«Au moment où je vois ces images c’est ultra violent. Je suis dévastée», avoue-t-elle en découvrant la scène où son mari s’exprime devant les experts lors du bilan (…). Ça m’a détruite mais tu n’as pas réussi à me faire perdre espoir», confie-t-elle à Jérémy.

L’homme qui avoue être «sans filtre» s’est excusé auprès de son ex-femme pour son comportement et pour avoir explosé de la sorte : «J’ai un peu pété un câble…».

Un peu oui, comme une cocotte-minute pour poursuivre dans les expressions culinaires

«Cette journée là je donnerais beaucoup pour la revivre»

Et les autres couples alors ? Ludivine, pétrie de regrets d’être passée à côté d’un homme « sain » et posé a tout tenté pour revoir Raphaël et le convaincre de laisser une chance à leur histoire. « Le match il s’est fait tout de suite, se rappelle Ludivine devant les images de son mariage. Ça a été logique, comme si c’était normal. Cette journée-là, je donnerais beaucoup pour la revivre, c’était un rêve ».

Malheureusement, chat échaudé craint l’eau froide et le jeune homme malgré les mois passés loin de Ludivine se souvient de la douche froide qu’il a expérimentée pendant son voyage de noces. « Le chapitre est clos », a-t-il conclu après avoir bu un café avec son ex-femme. Même constat du côté d’Ophélie et Loïc et du binôme formé par Laurie et Jean-Nicolas. Terminons tout de même sur une note joyeuse : Alice et Florian tout comme Tracy et Flo sont toujours en couple et plus amoureux que jamais !