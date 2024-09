Une agence liée au pouvoir russe mène une campagne de désinformation destinée à effrayer les électeurs allemands et doper le parti d'extrême droite AfD, affirment lundi plusieurs médias, citant des documents internes d'une entreprise basée à Moscou.

Dans le viseur de cette agence qui répand des commentaires prorusses, des mèmes et des caricatures sur Facebook, X, Telegram et Instagram: la coalition de centre-gauche du chancelier allemand Olaf Scholz. sda

ATS

Cette firme, désignée sous le nom de Social Design Agency (SDA), répand depuis au moins deux ans de fausses informations 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux et en étroite collaboration avec le Kremlin, croient savoir le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung et les chaînes allemandes de télévision et radio publiques WDR et NDR.

Avec l'aide d'autres partenaires internationaux, ces médias ont évalué des présentations internes, des tableaux, des listes, graphiques et des documents écrits, fournis par une source anonyme.

Dans le viseur de cette agence qui répand des commentaires prorusses, des mèmes et des caricatures sur Facebook, X, Telegram et Instagram: la coalition de centre-gauche du chancelier allemand Olaf Scholz.

Exploiter le potentiel de division

Selon un document de cette agence, datant de fin 2022 et qui a fuité, l'un des objectifs affichés était de voir le parti d'extrême droite, Alternative pour l'Allemagne (AfD), obtenir un score de 20% des voix dans un sondage publié par un institut considéré comme fiable, dont les résultats sont publiés dans toute l'Europe.

Parmi les autres objectifs de cette campagne de désinformation: répandre l'idée que le soutien de l'Allemagne à l'Ukraine engendre la «pire crise économique et sociale de l'histoire récente» du pays, affirme encore le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung.

La Russie agit «de manière pragmatique et thématiquement flexible afin d'exploiter au mieux les potentiels de division (...) de la société allemande», a affirmé le président des services de renseignements intérieurs (BfV), Thomas Haldenwang, cité par la Süddeutsche Zeitung.

Selon M. Haldenwang, ses services travaillent dur «pour identifier les acteurs qui veulent détruire la démocratie allemande et les empêcher de la déstabiliser».

ATS