Capucine Anav, ex-compagne d’Alain-Fabien Delon, raconte sur Face à Hanouna qu’Alain Delon aurait aussi demandé devant elle qu’on le ramène à Douchy. L'influenceuse est très ferme à ce sujet.

Capucine Anav confirme, s’il en était besoin, qu’Alain Delon veut finir ses jours à Douchy.

Invitée sur le plateau de Face à Hanouna sur C8 TV, dimanche (17 mars 24), l’ex-compagne d’Alain-Fabien Delon a été claire sur le sujet : Alain Delon voulait rentrer chez lui, même quand il était hospitalisé en Suisse lors de son AVC.

Dans l’extrait, que l’émission diffuse sur X en guise de teaser, on voit l’ex candidate de téléréalité raconter qu’elle avait accompagné Alain-Fabien en Suisse, quand l’interprète du Samouraï avait subi cet AVC, et qu’ils avaient dormi à ses côtés. L'acteur n’avait pas cessé de réclamer à son fils cadet: « Je veux que tu me ramènes à Douchy».

Cette déclaration intervient dans le cadre des rapports plus que tendus entre les deux fils d’Alain Delon et leur sœur, Anouchka, qui souhaite que leur père vienne en Suisse, où il avait le statut de résident, pour poursuivre son traitement. Ses frères l’accusent d’avoir plutôt un objectif « fiscal», la législation suisse sur l’héritage lui serait plus favorable que la française.

En saura-t-on davantage en regardant l’émission intégralement? Il semble que beaucoup ait déjà été dit sur le sujet!

Covermedia