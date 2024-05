Un ancien fromager schwyzois écope de 2 ans de prison avec sursis pour homicides par négligence. Entre 2018 et 2020, il a produit et vendu du brie infesté de listeria. La consommation de ce fromage avait provoqué sept décès et rendu très malades au moins 13 personnes.

L'ancien fromager de Steinerberg (SZ) avait vendu du brie infesté de listeria entre 2018 et 2020. La consommation de ce fromage avait provoqué sept décès et rendu sérieusement malades au moins 13 personnes (photo symbolique). ATS

La sanction infligée au prévenu par le Tribunal de district de Schwyz est assortie d'une peine pécuniaire avec sursis de 80 jours-amende à 120 francs, indique la Cour mercredi à Keystone-ATS. Cette dernière confirme une information révélée par la radio-télévision alémanique SRF.

