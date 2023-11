L'animateur Sébastien Cauet, figure de NRJ, est visé désormais par trois plaintes pour viols et agressions sexuelles. L'une d'elles a été déposée le 18 novembre à Bourg-en-Bresse (Ain), a-t-on appris mardi de source proche du dossier confirmant une information du Figaro.

L'animateur, qui conteste cette accusation, avait convenu avec NRJ «d'un commun accord» de «son retrait provisoire des antennes» de la radio (image d'archives).

L'enquête a été confiée à la brigade des mineurs de la police judiciaire parisienne, une des plaignantes étant mineure au moments des faits, a-t-on ajouté de même source.

Interrogé par l'AFP, le parquet de Paris a confirmé avoir été saisi ce mercredi de trois plaintes déposées à l'encontre de l'animateur, précisant que deux de ces plaintes avaient été initialement traitées par le parquet de Bourg-en-Bresse. Ces plaintes visent des faits de viol et d'agression sexuelle.

Le parquet de Paris a ajouté que le parquet de Nanterre restait «saisi des faits de harcèlement dénoncés par M. Cauet».

Le 22 novembre, le parquet de Bourg-en-Bresse avait ouvert une enquête préliminaire pour «viols sur mineure de plus de 15 ans et viols» après le dépôt d'une plainte le 18 novembre pour plusieurs faits de viols qui auraient été commis entre 2014 et 2022, en partie alors que la victime était encore mineure».

Retrait d'antenne

Sébastien Cauet avait ensuite déposé une plainte auprès du parquet de Nanterre pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée et dénonciation calomnieuse, en réponse à la plainte pour viol le visant.

La plainte pour deux viols a été révélée par le magazine L'Obs. Elle a été déposée par une jeune femme de 25 ans prénommée Julie, qui a expliqué que les faits s'étaient produits lors de son adolescence, en 2014.

Elle a raconté à BFMTV qu'alors qu'elle rencontrait l'animateur avec l'envie de faire de la radio, il lui avait demandé une fellation, qu'après un premier refus elle lui avait accordée contre son gré.

L'animateur est une figure connue de l'humour à la radio depuis ses débuts sur Fun Radio au début des années 1990. Au pic de sa popularité, il a présenté sur TF1 de 2003 à 2008 un talk-show de deuxième partie de soirée, «La méthode Cauet».

ATS