Ce que Coop et Migros font de vos données

Avec Cumulus et Supercard, Migros et Coop ne se contentent pas de lier les clients au supermarché, elles collectent également de nombreuses données. Elles veulent maintenant les monétiser.

Pour toi et pour moi... aussi lorsqu'il s'agit de vendre des données. Keystone

Les données sont l'or du 21ème siècle. Google et l'opérateur Meta de Facebook, par exemple, le savent bien et font partie des entreprises les plus précieuses au monde grâce à leur accès aux données de milliards de personnes.

Aujourd'hui, Migros et Coop veulent également tirer profit de ce trésor de données, comme le rapporte la «Neue Zürcher Zeitung». Grâce aux cartes de fidélité Cumulus et Supercard, les deux géants du commerce de détail savent exactement ce que les Suisses achètent.

Et leur comportement d'achat permet aux deux géants orange de tirer toutes sortes de conclusions sur les conditions de vie de leurs clients.

Pour une publicité ciblée

Coop vend par exemple des données à ses fournisseurs qui souhaitent publier des publicités. Les données des clients individuels ne sont pas transmises, mais seulement celles de groupes cibles de plusieurs milliers de personnes ayant des intérêts communs.

Il est ainsi possible d'adresser des publicités à ceux qui aiment manger un certain type de fromage ou qui consomment une quantité de chocolat supérieure à la moyenne.

À «petite» échelle, pour l'instant

Les annonceurs peuvent ensuite utiliser les données de Coop pour placer des publicités ciblées sur différents sites web. Migros exploite les données de ses clients de la même manière, mais dans ce cas, les publicités ne peuvent être diffusées que sur les sites web de Migros.

Cependant, la commercialisation externe des données clients semble encore être une petite affaire pour les deux détaillants. Ils ont déclaré à la «Neue Zürcher Zeitung» que 98 % des données sont utilisées pour leurs propres campagnes de marketing et seulement 2 % pour des campagnes de tiers.