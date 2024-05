Ce que la victoire de Nemo à l'Eurovision signifie pour la Suisse

Nemo ayant remporté la 68e édition du concours samedi soir, la Suisse devra être l'hôte de l'Eurovision l'année prochaine, selon l'usage. Les villes de Zurich, Berne, Genève et Bâle ont été évoquées pour accueillir l'événement.

KEYSTONE

Yves Schifferle, responsable de la délégation suisse à l'Eurovision, a mentionné ces lieux dotés de grandes salles et d'une bonne infrastructure sur la RTS début avril.

Les coûts seraient à la charge de la RTS, mais aussi de la ville organisatrice. Les pays participants devraient également y contribuer. Des discussions ont déjà été menées avec d'autres pays, précise M. Schifferle sans donner de montants précis.

L'organisateur, l'European Broadcasting Union, reste également discret sur les chiffres. Selon les spéculations, les coûts de l'organisation de l'édition 2023 à Liverpool se situaient entre 27 et 36 millions de livres (30 à 40 millions de francs). La ville, la British Broadcasting Corporation (BBC), le gouvernement et les autres pays participants s'étaient partagé la somme.

Possible rentabilité

L'Eurovision pourrait toutefois être rentable pour la ville organisatrice. L'édition à Liverpool a permis de créer de nouveaux emplois et de booster le tourisme, également sur le long terme, montre une étude de l'Université de Liverpool. Et, lorsque le concours musical s'est déroulé à Vienne en 2015, la ville a généré un plus de plus de 27 millions de francs.

La coutume veut que le pays remportant l'Eurovision organise l'édition suivante. L'année 2023 a fait figure d'exception, la Grande-Bretagne ayant accueilli l'événement à la place de l'Ukraine, gagnante en 2022, en raison de l'invasion russe dans le pays.

