Ce que l’on sait du porte-conteneurs fautif

Le cargo «Dali» est un porte-conteneurs récent battant pavillon de Singapour. ats

AFP AFP

Construit par les chantiers du coréen Hyundai en 2015, il est long de 300 mètres pour 48 mètres de largeur, 24,8 mètres de hauteur et 15 mètres de tirant d'eau. Il est de taille moyenne pour ce type de navire (95.000 tonneaux de jauge brute).

Le navire était parti du port de Baltimore mardi à 1 heure du matin pour une traversée de près d'un mois jusqu'au port de Colombo (Sri Lanka), selon le site Marine Traffic. Il a heurté le pont à 01H28 heure locale.

Le navire appartient à la société hongkongaise Grace Ocean. Le géant danois Maersk a confirmé mardi qu'il transportait les marchandises de ses clients. La société singapourienne qui opère le Dali, Synergy Marine, a précisé qu'il était manoeuvré par deux pilotes au moment de la collision.

Aucun membre de l'équipage n'a été blessé et il n'y a pas eu de pollution constatée, a souligné Synergy. Vingt-deux membres d'équipage étaient à bord au moment de l'accident, selon le port de Singapour. Des recherches sont actuellement menées pour retrouver des personnes tombées à l'eau.

Habitué des trajets entre l'Asie et la Côte Est des Etats-Unis, le «Dali» avait traversé le canal de Panama le 13 mars avant de passer par les ports de New York, Norfolk et finalement Baltimore.

Peu après sa mise à flot, en 2016, le navire avait causé un premier incident en touchant un quai du port d'Anvers (Belgique), selon les sites Vessel Finder et Shipwrecklog.

Ses réservoirs peuvent contenir jusqu'à 8.344 mètres cubes de fioul, selon Marine Traffic. Il est assuré par la société britannique Britannia.