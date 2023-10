Un travail simple et lucratif que l'on peut effectuer facilement depuis chez soi? C'est avec cette «offre» que des escrocs tentent d'arnaquer les utilisateurs via WhatsApp.

Lorsque vous recevez une offre d'emploi de la part d'un inconnu sur WatsApp, le mieux est de bloquer et de signaler l'expéditeur. IMAGO/Rene Traut

L'escroquerie par WhatsApp est un phénomène très répandu. L'astuce des petits-enfants, qui consiste à faire croire que des parents proches sont dans le besoin (d'argent), est sans doute l'arnaque la plus connue. Mais il y a désormais aussi de plus en plus de tentatives d'escroquerie par le biais d'annonces d'emploi, comme le met en garde la police cantonale de Zurich.

Des escrocs vous écrivent sur WhatsApp pour vous proposer une offre d'emploi soi-disant lucrative. Ils se font passer pour des représentants d'entreprises sérieuses ou créent une fausse entreprise, y compris un site Internet.

Nom de code: «Task-Scam»

Parfois, l'objectif est d'espionner des données personnelles, mais la plupart du temps, une prise de contact réussie est suivie d'un «task-scam». On vous promet de l'argent en échange de l'exécution de petites tâches simples qui peuvent être effectuées confortablement depuis chez soi.

Il s'agit souvent de rédiger des évaluations de produits. Si vous y participez, vous serez d'abord effectivement payé. Une somme conséquente s'accumule sur un prétendu compte créé par les escrocs.

Mais lorsqu'il s'agit de vous verser la somme, quelque chose se passe mal. Il se peut que le compte soit bloqué et qu'il faille le rouvrir en payant des frais. Ou alors, il y a soudain une commission qui doit d'abord être payée.

Des criminels agissant à l'échelle mondiale

C'est à ce moment-là que les cybercriminels tentent de convaincre leur proie de leur envoyer l'argent et que l'escroquerie est consommée. Il ne reste alors plus qu'à porter plainte auprès de la police, bien que la probabilité de récupérer la somme perdue soit très faible.

Derrière cette machination se cachent des criminels agissant à l'échelle mondiale. Selon l'entreprise de sécurité Cloud SEK, le préjudice mondial s'élève jusqu'à présent à plus de 100 millions de dollars.

Lorsque vous recevez une offre d'emploi de la part d'un inconnu sur WatsApp, le mieux est de bloquer et de signaler l'expéditeur. En règle générale, il est bien sûr préférable de ne pas s'engager dans des conversations avec des inconnus sur les médias sociaux. Et si une offre d'emploi semble trop belle pour être vraie, c'est souvent le cas.