L'été est enfin arrivé pour de bon. Lorsque les températures dépassent les 30 degrés, les Suisses aiment se rafraîchir de temps en temps: c'est ce que proposent ces cinq galeries de montagne et grottes accessibles au public.

Le Gonzen est considéré comme l'emblème de la région de Sargans - on a longtemps exploité le fer dans ses entrailles. Bild: bergwerk-gonzen.ch

Vanessa Büchel

Lorsque le thermomètre dépasse les 30 degrés, certains peuvent avoir trop chaud. Il est alors possible de se rafraîchir au bord d'un lac, d'une rivière ou dans une piscine. Si l'on ne veut pas toujours rester allongé sur sa serviette de bain, mais entreprendre quelque chose, on trouve un climat agréablement frais à l'intérieur des montagnes.

Il s'agit ici de galeries accessibles réparties dans toute la Suisse. Dans les mines, on apprend non seulement des choses passionnantes sur l'histoire de l'exploitation minière, mais on garde aussi la tête froide lors d'une entreprise amusante pour petits et grands.

1. le Gonzen à Sargans SG

Autrefois, la galerie à l'intérieur du Gonzen était la plus grande mine de fer de Suisse. Mais depuis que l'exploitation y a été arrêtée en 1966 - pour des raisons économiques - on n'y extrait plus de fer. Il est toutefois toujours possible de visiter les plus de 90 kilomètres de galeries de la mine de Gonzen.

Les visiteurs parcourent deux kilomètres à l'intérieur de la montagne à bord du train original des galeries, puis continuent à pied. Lors d'une visite guidée ou dans le musée, on obtient un aperçu de l'histoire, de la géologie, des techniques d'extraction et de l'importance économique de la galerie dans la région de Sargans. Ceux qui s'aventurent dans une excursion ne doivent toutefois pas oublier leur veste, car il peut faire jusqu'à 13 degrés de fraîcheur dans les galeries.

Informations ici. Sur son site web, la mine indique : «Il est absolument nécessaire de s'inscrire».

2. mine Landesplattenberg à Engi GL

Celui qui se promène dans le système de galeries du Landesplattenberg Engi - où il fait entre onze et treize degrés de fraîcheur - remarque rapidement sur quoi portait autrefois l'attention principale ici. Dans la vallée glaronnaise de la Sernf, des hommes ont autrefois exploité l'ardoise. La pierre noire était autrefois une source de revenus importante pour le pays de Glaris et le village d'Engi, mais l'exploitation a cessé en 1961 pour des raisons économiques.

Grâce à la fondation Landesplattenberg Engi, le système tortueux de galeries a pu être préservé en tant que monument historique. Lors d'une visite guidée, les visiteurs* peuvent en apprendre plus sur le passé de la galerie et faire un voyage dans le temps. Le Landesplattenberg Engi a été mentionné pour la première fois dans un document en 1565.

Toutes les informations ici.

3. mines d'or de Gondo dans le Zwischbergental VS

A Gondo, on cherchait déjà de l'or au Moyen-Âge. Là où, il y a deux mille ans, les anciens Romains extrayaient péniblement le minerai aurifère de la montagne, les visiteurs* partent aujourd'hui eux-mêmes à la recherche du métal précieux dans les mines et dans la rivière.

Les mines d'or de la vallée Zwischenbergental, fermées il y a près de 120 ans, ont été formatées ces dernières années pour devenir des mines ouvertes aux visiteurs. Rolf Gruber est maître orpailleur et emmène ses hôtes dans un voyage à travers l'histoire de l'or suisse. Petite remarque : dans la mine, il fait environ dix degrés de fraîcheur.

Les infos, c'est ici.

4. mines de sel à Bex VD

En Suisse, on exploite le sel. Une chose que peu de gens savent peut-être, mais qui se passe depuis le 15e siècle dans le canton de Vaud. Aujourd'hui, les mines de sel de Bex sont considérées comme la plus ancienne mine en activité du pays. Environ 30'000 tonnes y sont extraites chaque année.

Lors d'une visite de la mine de sel, un labyrinthe de galeries et de puits de plus de 50 kilomètres de long attend les visiteurs. Dans le musée ou lors d'une visite de la mine, on en apprend plus sur les différentes techniques d'extraction du sel et sur l'histoire de la galerie, de son début en 1684 à aujourd'hui.

Le petit train des mines permet aux visiteurs d'accéder à l'intérieur de la galerie et au restaurant, situé à 400 mètres sous la montagne. Ensuite, ils découvrent à pied d'impressionnants réservoirs d'eau salée. Dans les mines de Bex, il règne toute l'année une température d'environ 18 degrés.

Toutes les infos ici.

5. mines d'asphalte dans le Val-de-Travers NE

Il fait vraiment frais dans les mines près de La Presta : la température y est de huit degrés toute l'année. Qu'est-ce qu'on y extrayait autrefois ? De 1712 à 1986, l'asphalte y a été extrait de manière artisanale ou industrielle dans le Val-de-Travers.

Sur un total de 100 kilomètres de galeries réparties sur plusieurs étages, un kilomètre est aujourd'hui ouvert au public. Chaque année, environ 22'000 personnes visitent les mines d'asphalte. Une visite guidée permet de mieux comprendre comment les artificiers accomplissaient leur travail autrefois.

Davantage d'informations'informations ici.

Sur myswiterland.com, vous trouverez de nombreuses idées d'excursions pour toute l'année.