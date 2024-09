Chaque mois, ne manquez pas votre rendez-vous astral avec Madame Étoile ! À travers son horoscope mensuel, elle vous dévoilera les influences des astres et leurs impacts sur votre futur proche. Amour, carrière, bien-être… découvrez ce que l'univers vous réserve.

Monica Kissling, alias Madame Etoile, travaille depuis 1985 comme astrologue dans son propre cabinet à Zurich. © no source

En septembre 2024, de nouvelles exigences se font sentir, poussant à une réévaluation profonde des relations. Ce mois marque une période de transformation importante : soit les relations s'améliorent grâce à de nouveaux accords, soit elles se défont si le respect et l'égalité sont absents.

Des bouleversements sont à prévoir dans les rapports de force, qu'il s'agisse des relations internationales, des entreprises, des partis politiques ou de vos relations personnelles et professionnelles.

Des transformations globales et personnelles

La personne : Monica Kissling blue News Monica Kissling, alias Madame Etoile, travaille depuis 1985 comme astrologue dans son propre cabinet à Zurich, où elle propose des consultations aux particuliers et aux entreprises. Elle est régulièrement présente dans la presse écrite, à la radio et à la télévision. En outre, elle donne des conférences et anime des journées de vision et des retraites ainsi que des ateliers sur la qualité du temps, la perception du temps et la compétence temporelle. Depuis 2019, Monica Kissling est présidente de l'Association suisse des astrologues (ASA).

Les planètes concentrées dans le signe de la Balance, associées au nœud lunaire sud, déclenchent un retour sur le passé. Ce mois est marqué par la nécessité de traiter des histoires relationnelles non résolues. Quelles anciennes blessures ou désirs refoulés refont surface chez vous ? Les étoiles vous encouragent à affronter ce que vous avez évité, à revisiter les désirs inassouvis et à vous débarrasser des ressentiments du passé.

Le refoulé refait surface

Les énergies astrologiques éveillent en vous des besoins que vous avez longtemps refoulés. Peut-être n'avez-vous pas eu le courage de les exprimer par peur des jugements ou de la perte de relations ? Ce mois-ci, vous pourriez ressentir un besoin irrépressible de vous libérer de relations qui vous limitent. Les astres, notamment Lilith, vous aident à vous libérer des dépendances et des contraintes. Quelles relations ne sont plus cohérentes avec qui vous êtes aujourd'hui ?

Lilith et la fin des compromis

La position actuelle de Lilith, aussi appelée Lune Noire, en conjonction avec le nœud lunaire sud, joue un rôle essentiel. Lilith, figure de femme sauvage et insoumise, refuse de se soumettre et paie le prix fort pour rester fidèle à ses valeurs. Cette constellation nous pousse à refuser les compromis qui ne sont que de façade. Septembre sera le moment où vous réaliserez dans quelles relations l'harmonie est illusoire. Les compromis faits pour préserver la paix ne suffisent plus. Vous voudrez que vos préoccupations soient réellement prises en compte.

Lutte contre la discrimination et rejet des stéréotypes

La force de Lilith dynamise également les mouvements sociaux et féministes. La lutte pour l'égalité, la justice et contre toute forme de discrimination sera au centre des préoccupations. Les stéréotypes de genre et les rôles traditionnels sont remis en question, et les relations qui ne reposent pas sur un pied d'égalité ne survivront guère au mois de septembre.

Briser les tabous et créer de nouvelles alliances

Les étoiles indiquent aussi que des tabous seront brisés. Cela pourrait entraîner des alliances politiques surprenantes ou des unions amoureuses inattendues, comme des rapprochements après un outing. Sur la scène internationale, même des ennemis de longue date pourraient s'allier temporairement pour atteindre des objectifs communs.

Authenticité et valeurs

Il est essentiel, ce mois-ci, de rester fidèle à vos valeurs. Ne faites pas de compromis superficiels, même si cela semble plus facile à court terme. L'authenticité doit être votre priorité. Cela pourrait signifier vous éloigner d'une relation si l'échange n'est pas équilibré ou si vous ne pouvez pas être totalement honnête. Quelles sont vos valeurs essentielles dans une relation ? Qu'est-ce qui n'est pas négociable pour vous ?

Prendre des décisions claires

Septembre sera une période propice pour prendre des décisions fermes. Abandonnez les jeux de pouvoir, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Parlez clairement et objectivement, sans chercher à manipuler ou à provoquer des réactions. Assumez la responsabilité de vos actions et agissez avec intégrité.

Retour vers le passé : l'influence d'Uranus et de Pluton

Dès le 1er septembre, Uranus rétrograde, vous imposant une pause pour repenser vos projets d'avenir. Le lendemain, Pluton retourne brièvement en Capricorne, signalant une possible régression dans les domaines global et social. Cela pourrait créer des tensions, mais aussi des opportunités pour réfléchir aux structures à réformer.

Jours favorables en septembre 2024 Certaines journées du mois seront particulièrement favorables pour la réflexion et l'action.

11-12 septembre : Des idées constructives émergent, favorisant le dialogue et l'innovation (Mercure sextile Mars, Soleil carré Jupiter).

19 septembre : Des éclairs de génie et des solutions inattendues vous permettront de faire des progrès significatifs (Soleil trigone Uranus).

24-26 septembre : Intuition, imagination et succès dans les négociations sont à prévoir (Mercure trigone Uranus, opposition Neptune, trigone Pluton). Montre plus

Éviter les pièges du passé et regarder vers l'avenir

Au fil du mois, il sera essentiel de ne pas retomber dans les schémas relationnels du passé. Même si des émotions fortes refont surface, restez centré sur le présent. Vénus, la planète de l'amour, pourrait réveiller de vieilles histoires au début du mois. Ne laissez pas ces émotions vous dominer et observez ce qui se passe en vous et autour de vous. Utilisez ces énergies pour remodeler vos relations de manière consciente et constructive.

Libération et potentiel créatif

Les étoiles, et en particulier Lilith, vous invitent à vous libérer des situations contraignantes, qu'elles soient externes ou internes. Une fois libéré de ces chaînes, vous pourrez exploiter un potentiel créatif immense, tant dans vos projets personnels que professionnels. Des rencontres passionnantes pourraient également enrichir votre vie, vous inspirer et ouvrir de nouveaux cercles sociaux.

Confiance en la sagesse de votre corps

La nouvelle lune du 3 septembre, en Vierge, est une excellente occasion pour vous reconnecter à votre corps et à vos émotions. La Vierge incarne la modération et l'adaptation, alors écoutez ce que votre corps vous dit et agissez en conséquence. Cependant, gardez à l'esprit que ce ne sera pas le meilleur moment pour des activités physiques intenses, car Mars, la planète de l'énergie, sera affectée par Neptune.

Jours agités à prévoir

Du 4 au 8 septembre, préparez-vous à une période turbulente, où Lilith et Uranus pourraient bouleverser vos projets. Saturne, la planète du blocage, compliquera également les choses. Ne cédez pas à la panique ; prenez le temps d'analyser calmement la situation avant d'agir.

Réorganisation et nouveaux débuts

À partir du 9 septembre, l'influence de Mercure en Vierge vous aidera à remettre de l'ordre dans vos pensées et à réorganiser votre vie. En milieu de mois, le 12 septembre, vous serez en position de prendre des décisions réalistes et constructives. Toutefois, veillez à ne pas être trop exigeant sous l'influence de Jupiter.

Tensions et conflits latents

Le week-end des 14 et 15 septembre pourrait être un mélange d'énergies harmonieuses et de tensions sous-jacentes. Mars, la planète de la guerre, mettra en lumière des conflits non résolus, alors soyez prêt à faire face à des tensions soudaines.

Que vous manque-t-il ?

À partir du 16 septembre, vous serez plus vulnérable, notamment en ce qui concerne les questions d'amour et d'affection. Si votre relation actuelle ne répond pas à vos besoins, ou si vous vous sentez seul(e), cela pourrait être une période difficile. Prenez soin de vous et évitez les réactions impulsives.

Pleine lune et énergies explosives

La pleine lune du 18 septembre sera accompagnée d'une éclipse lunaire partielle, marquant une période critique. Des tensions pourraient éclater et des frustrations accumulées se manifester. Évitez toute forme de violence et prenez le temps de réfléchir avant de réagir sous le coup de l'émotion.

Nouvelle lune de la Vierge du 3 septembre 2024. Monica Kissling

Quelles décisions prendre ?

Le 19 septembre pourrait apporter une solution inattendue à vos problèmes. Uranus vous aidera peut-être à avoir une idée de génie ou à prendre une décision intuitive. Mais attention à la période du 21 septembre, où Jupiter et Neptune pourraient vous induire en erreur avec une vision trop optimiste de la réalité.

L'amour sous le signe du scorpion

À partir du 23 septembre, Vénus entre dans le signe passionné du Scorpion. Ce signe intense vous poussera à vous engager pleinement dans vos relations ou à les laisser tomber si elles ne correspondent plus à vos attentes. Laissez-vous porter par ces énergies puissantes pour vivre des relations authentiques et profondes.