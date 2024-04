Ces maladies rares font leur retour en Suisse

Il n'y a pas de grand danger pour la santé en général, mais certaines maladies et infections rares ont de nouveau augmenté en Suisse. Vous trouverez ici les faits les plus importants concernant la gale, les poux, la tuberculose et la malaria.

La tuberculose est une maladie transmissible par l'air ambiant, via les personnes qui toussent. Depuis 2022, elle est à nouveau en augmentation en Suisse. (image d'illustration) IMAGO/BSIP

dmu/Trad Valérie Passello

Les maladies telles que la gale, la tuberculose et la malaria, mais aussi l'infestation par les poux, sont de nouveau en hausse en Suisse. Les raisons de cette hausse pourraient être l'augmentation des voyages et des mouvements de fuite hors de certains pays.

En Suisse, le grand public ne sait que très peu comment se protéger contre ces maladies et comment se déroule un traitement correct. Voici quelques informations, conseils et bonnes pratiques.

La gale

Ces dernières années, le nombre de cas de gale a augmenté en Suisse. Selon la SRF, l'hôpital universitaire de Zurich a par exemple enregistré davantage de patients atteints de gale au cours de la dernière décennie. Cette observation est faite aussi bien en Suisse qu'à l'étranger.

Il n'existe toutefois pas de chiffres précis à ce sujet. La raison en est simple: la gale n'est pas une maladie à déclaration obligatoire. C'est pourquoi elle n'est souvent pas déclarée et n'est donc pas enregistrée dans les statistiques.

Plusieurs raisons peuvent expliquer le regain de cette infection. L'augmentation des voyages y contribue certainement. Les acariens de la gale - ce sont de minuscules arachnides - ne peuvent en effet se déplacer que de manière limitée. La contamination peut se faire indirectement par le biais d'un canapé ou d'un lit.

Si l'on voyage plus, on passe aussi plus de nuits dans des hôtels et autres lits. Comme les acariens de la gale ne peuvent parcourir que de courtes distances, les personnes qui ont davantage de contacts physiques avec d'autres sont particulièrement exposées à la contamination - par exemple les enfants, mais aussi les personnes sexuellement actives qui changent souvent de partenaire.

L'infection n'est pas dangereuse en soi et peut être traitée facilement. Les personnes atteintes souffrent généralement de fortes démangeaisons, de brûlures et d'eczéma sur les zones cutanées concernées, principalement la nuit et dans les endroits chauds du corps.

Si l'on ne fait rien, on ne peut pas se débarrasser des minuscules arachnides dans la peau. Différentes crèmes ou comprimés permettent de lutter contre ces arachnides gênants. En outre, les vêtements et les draps doivent être lavés à au moins 60 degrés. En cas d'infection, les personnes vivant sous le même toit devraient également se faire traiter.

Les poux

«Attention, infestation de poux dans la classe» - cette note d'avertissement a probablement déjà été envoyée à la maison de nombreux parents. En effet, la transmission des poux de tête a souvent lieu dans les écoles et les jardins d'enfants, où les contacts physiques sont fréquents.

Et les enfants peuvent contaminer d'autres personnes. C'est ce qui se passe de nouveau en Suisse depuis quelques années, comme le rapporte le «Tages-Anzeiger». Bien qu'ils soient également visibles à l'œil nu, une loupe est utile pour rechercher les poux et leurs œufs (lentes) sur le cuir chevelu et dans les cheveux.

La plupart du temps, ils se trouvent derrière les oreilles et dans la nuque. Les personnes qui en trouvent sur elles-mêmes ne doivent pas s'inquiéter outre mesure: les poux de tête sont certes des parasites, mais ils ne transmettent pas de maladies chez l'homme.

Ils sucent toutefois le sang, ce qui peut provoquer de fortes démangeaisons à l'endroit de la piqûre. En cas de grattage intense, des plaies peuvent apparaître, dans lesquelles des bactéries peuvent ensuite pénétrer et provoquer des infections.

Une méthode simple rend les têtes difficiles à atteindre pour les poux: s'attacher les cheveux ou les relever. Si l'infestation se produit malgré tout, un schéma est appliqué pendant plusieurs jours afin de tuer les poux à tous les stades. Les produits et les instructions sont disponibles dans les pharmacies.

La malaria

En Suisse, le paludisme ou malaria, maladie infectieuse subtropicale et tropicale, touche principalement les migrants ou les personnes revenant de zones à risque. La transmission se fait par le moustique anophèle. La science a certes enregistré des succès dans la lutte contre la malaria, mais cette dernière progresse à nouveau en raison du changement climatique et des situations économiques et politiques difficiles dans les régions à risque.

Selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), les pays d'Afrique subsaharienne sont les plus touchés, avec plus de 90% des cas. Le reste se répartit entre l'Asie, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud ainsi que certaines îles du Pacifique.

Les symptômes de la malaria peuvent être légers au début et ne sont souvent pas spécifiques, ce qui rend le diagnostic difficile. Le délai entre la piqûre de moustique et l'apparition des symptômes varie de six jours à plusieurs années. Les parasites transmis par la piqûre se multiplient d'abord dans le foie et ensuite dans les globules rouges qu'ils détruisent.

Le tableau clinique peut comporter une fièvre supérieure à 38°C, des frissons, des maux de tête et des douleurs musculaires et parfois des vomissements et des diarrhées. On craint surtout une progression rapide avec une implication du cerveau, ce qui peut entraîner des convulsions, un coma et la mort.

Les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes sont particulièrement exposés à une évolution grave. Le traitement peut varier en fonction du type de parasite du paludisme, de la gravité de la maladie, de l'âge et de l'état de santé des patients.

Les médicaments les plus courants permettent de traiter relativement bien la maladie, à condition de commencer tôt. Il n'existe pas de vaccin contre le paludisme.

Lors de voyages dans des régions à risque, des médicaments préventifs peuvent protéger contre la maladie ou des médicaments d'automédication peuvent aider en cas d'urgence. La prévention la plus efficace est toutefois la plus simple: une protection efficace contre les moustiques.

La tuberculose

La tuberculose est une maladie transmissible par l'air ambiant, via les personnes qui toussent. Le nombre de cas déclarés en Suisse a diminué entre 2016 et 2021, où elle a atteint son niveau le plus bas. En 2022, l'Office fédéral de la santé publique a toutefois observé une nouvelle augmentation.

La raison de cette augmentation est également la reprise post-pandémique des voyages et des migrations. La tuberculose est en effet plus fréquente dans les communautés qui souffrent de pauvreté, de malnutrition ou de forte densité de population.

Les personnes dont le système immunitaire est affaibli, comme les personnes infectées par le VIH, y sont également particulièrement vulnérables. Dans 80 pour cent des cas, la tuberculose touche les poumons, mais peut également affecter d'autres organes.

Les symptômes typiques sont la toux, souvent accompagnée d'expectorations, la fièvre et la perte de poids. La tuberculose se traite généralement bien pendant des mois à l'aide d'antibiotiques spéciaux. Sans traitement, elle est souvent mortelle après une longue période de maladie.

Selon l'OFSP, dans quelques pour cent des cas, les bactéries sont résistantes aux principaux médicaments, de sorte que le traitement est plus long et plus compliqué.

La vaccination contre la tuberculose est pratiquée dans les pays où les cas sont nombreux. Elle confère une certaine protection durant les premières années de vie. En Suisse, la vaccination n'est pratiquée qu'exceptionnellement et uniquement au cours de la première année de vie.