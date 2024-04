Ces plages populaires mais dangereuses à éviter durant vos vacances

Soleil, sable fin et mer turquoise... Les plages d'Europe attirent chaque année des millions de vacanciers. Mais attention, si certaines offrent un cadre idyllique pour se prélasser et se baigner, d'autres présentent des risques pour la santé. Pollution, eaux usées non traitées, algues nuisibles... les dangers peuvent être nombreux.

La Playa del Forum est fortement déconseillée depuis plusieurs années en raison d'une pollution de l'eau jugée préoccupante. Imago

Sven Ziegler/trad Marc Schaller

Des vacances idylliques au bord de l'eau, avec une eau cristalline et turquoise, c'est le rêve de nombreux vacanciers. Pourtant, la réalité est parfois tout autre. La qualité de l'eau des plages européennes est menacée par diverses sources de pollution, telles que les eaux usées et les microplastiques.

Heureusement, des progrès ont été réalisés grâce à des efforts de surveillance et l'engagements d'associations de protection de l'environnement. Selon l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), plus de 95 % des sites de baignade en Europe respectent désormais les normes minimales fixées par l'Union européenne.

Pour autant, le tableau n'est pas idyllique. Le journal britannique «The Telegraph» a identifié les plages les plus polluées d'Europe, situées à proximité de stations balnéaires populaires ou de destinations touristiques urbaines.

Plage de la Gravette, Antibes (France)

Antibes avait décidé d’interdire la baignade sur la plage de la Gravette en raison de la présence trop importante d’une bactérie. IMAGO/BE&W

Autrefois joyau de la Côte d'Azur, cette plage a souffert de contaminations bactériennes. Classée «passable» à «mauvaise», elle a même connu une interdiction de baignade en 2023. Si la qualité s'est améliorée en 2024, il est préférable de se tourner vers d'autres plages azuréennes, nombreuses à afficher une eau «excellente».

Saint-Michel-en-Grève, Bretagne (France)

Les côtes bretonnes sont confrontées à un fléau tenace depuis des décennies: les algues vertes. La prolifération de ces algues est favorisée par l'excès de nitrates dans l'eau. En se décomposant, les algues vertes libèrent du sulfure d'hydrogène, qui peut causer des maux de tête, des nausées et, dans les cas extrêmes, entraîner la mort d'hommes et d'animaux.

Malgré les efforts déployés, la situation à Saint-Michel-en-Grève reste préoccupante. Depuis 2021, la qualité de l'eau de cette plage de sable fin est jugée «mauvaise».

Malgré les efforts déployés, la situation à Saint-Michel-en-Grève reste préoccupante. imago/Nature Picture Library

Lido Olimpo, Sicile (Italie)

Lido Olimpo, une plage située sur la côte sicilienne à proximité de Palerme, souffre d'une dégradation de la qualité de l'eau depuis plusieurs années.

Malgré des améliorations apportées aux systèmes d'égouts, l'environnement marin peine à se rétablir complètement. Des interdictions de baignade sont régulièrement imposées en raison de la présence de bactéries fécales ou de risques de contamination des eaux souterraines.

Praia do Camilo, Algarve (Portugal)

Certaines plages du Portugal ont été interdites à la baignade en raison de la présence d'Escherichia coli, dont la Praia do Camilo. Cette plage est considérée comme un lieu secret, mais s'y baigner n'est pas une bonne idée.

La plage de Camilo est nichée entre des falaises entrecoupées. IMAGO/Westend61

Heureusement, la situation est plus favorable à Meia Praia, une plage située à proximité, où la qualité de l'eau s'est considérablement améliorée ces dernières années.

Platja del Fòrum, Barcelone (Espagne)

Platja del Fòrum, également connue sous le nom de Playa de Bogatell, est une plage populaire de Barcelone, appréciée des touristes et des habitants. Pourtant, la baignade y est fortement déconseillée depuis plusieurs années en raison d'une pollution de l'eau jugée préoccupante.

Platja del Forum est situé sur la Mer des Baléares. IMAGO/Newscom / GDA

L'Agence européenne pour l'environnement (AEE) recommande même la fermeture de la plage depuis 2019, pointant du doigt l'impact négatif de plusieurs installations situées à proximité: une centrale thermique, une usine d'incinération des déchets et une station d'épuration.

Malgré ces alertes, les autorités catalanes s'opposent à la fermeture de Playa del Forum et contestent les conclusions de l'AEE.