Les règles curieuses à respecter pendant vos vacances

Vous êtes en vacances et voulez enfin vous détendre? Attention: certaines règles pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Voici quelques-unes des règles les plus inhabituelles dans des pays de vacances populaires.

Bien s'informer sur le pays de destination en amont, pour ne pas se retrouver en prison à la fin des vacances. (image symbolique) Image : Keystone/Ennio Leanza

Jenny Keller

En vacances, la plupart des gens veulent profiter d'un moment sans stress, loin du quotidien. Pour que cela soit possible, les vacanciers doivent absolument respecter les règles et les lois en vigueur dans le pays de destination.

Certaines d'entre elles sont intuitivement compréhensibles, d'autres sont curieuses et nécessitent d'être suffisamment informé. Sinon, le non-respect de ces règles peut entraîner de lourdes sanctions.

Drap de bain sur une plage de sable

La Pelosa en Sardaigne : Ici, les touristes* utilisent des tapis de plage au lieu de serviettes de bain. Photo : IMAGO/imagebroker

Ceux qui aiment s'installer confortablement dans le sable avec une grande serviette de plage pendant les vacances risquent de gros ennuis sur la plage populaire de La Pelosa en Sardaigne. Il y est interdit de poser des serviettes directement sur le sable.

La raison en est que cela entraîne une perte trop importante de cette ressource granuleuse. C'est pourquoi on y trouve des paillasses ou des chaises longues sur lesquelles on peut étendre sa serviette de plage.

Tenue de camouflage

Espérons que ce n'est pas en route pour les Caraïbes : homme portant une veste de camouflage colorée. Photo : IMAGO/ABACAPRESS

Les voyageurs se rendant en Afrique du Sud, à Oman ou dans les Caraïbes sont soumis à des restrictions de mode. Le port de vêtements de camouflage comme les t-shirts camouflage ou les pantalons cargo y suscite au mieux la suspicion.

Mais il peut aussi être considéré comme un délit. En effet, les personnes qui les portent peuvent être confondues avec de véritables militaires. Les contrevenants s'exposent à de lourdes amendes ou à la confiscation des vêtements.

Interdiction de fumer

Les interdictions de fumer sont désormais en vigueur dans de nombreux pays. (image symbolique) Image : Keystone/dpa/Axel Heimken

Les interdictions de produits d'agrément gagnent du terrain dans le monde entier. A l'étranger, les cigarettes sont souvent traitées très différemment qu'en Suisse. En France, par exemple, il est interdit de fumer non seulement dans les bars et les restaurants, mais aussi dans tous les lieux publics.

En Espagne, il n'y a plus non plus de zones fumeurs dans les aéroports et les gares. En outre, chaque commune peut édicter elle-même une interdiction de fumer sur les plages.

A Majorque, il est interdit de fumer en voiture si des enfants sont présents. Le fait de jeter négligemment des mégots de cigarettes peut être sanctionné sur l'île par une amende pouvant aller jusqu'à 200 euros (environ 190 francs).

Boissons alcoolisées

Bus à cocktails à Bangkok. Les photos avec des boissons sont officiellement interdites en Thaïlande si les boissons contiennent de l'alcool. Mais cela est difficile à prouver pour les cocktails sur une photo. Image : IMAGO/Jürgen Held

Le mythe selon lequel il est interdit de photographier de l'alcool en Thaïlande, car la loi thaïlandaise interdit la publicité et la représentation des noms ou des marques de boissons alcoolisées, a la vie dure. Mais cela reste un mythe.

Aux Maldives, la prudence est toutefois de mise lorsqu'on fait la fête : L'importation d'alcool est largement interdite dans cet État insulaire islamique et les boissons alcoolisées achetées dans les boutiques hors taxes ne peuvent pas non plus être introduites dans le pays. De nombreux hôtels ont toutefois une licence pour servir des boissons alcoolisées.

Il en va de même pour d'autres pays islamiques comme l'Arabie saoudite, l'Iran, les Émirats arabes unis et Oman. La possession de stupéfiants autres que l'alcool, même en très petites quantités, peut toutefois y entraîner des peines de prison.

Prendre des photos

Photographier une femme au travail ? Ce n'est pas une bonne idée en Corée du Sud. Photo : IMAGO/Zoonar

Dans d'autres pays de vacances, la prudence est de mise lorsqu'on prend des photos. Aux Émirats arabes unis, en Iran, en Lettonie, à Chypre et dans de nombreux autres pays, il est par exemple interdit de photographier les bâtiments gouvernementaux et les palais - même s'ils ne sont visibles qu'en arrière-plan.

En Corée du Sud, photographier une femme sans son consentement est considéré comme du harcèlement sexuel. Les photos de femmes, même avec leur consentement, peuvent être considérées comme problématiques, en particulier si elles sont prises de manière inappropriée ou invasive.

Les infractions à cette réglementation peuvent être sanctionnées par des amendes allant jusqu'à 10 millions de wons (environ 6400 francs) ou des peines de prison. Il s'agit d'une réaction à une épidémie de spycams en Corée du Sud, où les femmes étaient photographiées en secret et les images téléchargées sur des sites pornographiques.

Statues de Bouddha

Ne pas les amener au-delà de certaines frontières nationales, sinon c'est bientôt la fin de la tranquillité. (image symbolique) Image : IMAGO/imagebroker

Il convient également d'être vigilant en matière de religion. Aux Maldives, il est interdit d'importer des statues de Bouddha et d'autres types d'idoles afin de préserver les traditions religieuses du pays à majorité musulmane.

Toutefois, les statues peuvent être laissées à l'aéroport contre une sorte de consigne et récupérées avant le départ.

Au Sri Lanka bouddhiste, les règles sont également strictes en ce qui concerne les représentations du Bouddha. Ainsi, en 2014, une voyageuse britannique a été arrêtée en raison d'un grand tatouage de Bouddha sur le haut de son bras.

L'accusation : la représentation était une atteinte aux sentiments religieux. Après quelques jours, la femme a été expulsée du pays.

Tatouages visibles

Double interdiction selon les régions : Tatouage représentant un bouddha. Image : IMAGO/Westend61

Dans de nombreux pays islamiques, les règles de la charia s'appliquent et concernent également les touristes*. Les tatouages vont à l'encontre des préceptes islamiques et ne peuvent donc pas être montrés en public partout.

Les tatouages sont également interdits dans le judaïsme. En Israël, il est conseillé de ne pas montrer ses tatouages dans les lieux publics, notamment à proximité des sites religieux, par respect.

Les tatouages avec des motifs religieux posent problème dans le monde entier. Dans des pays comme le Sri Lanka et Singapour, la représentation publique de motifs religieux est strictement interdite. Au Japon, où les tatouages sont souvent associés au crime organisé, les personnes tatouées ne sont généralement pas autorisées à se rendre dans les établissements de bains.

Autres règles vestimentaires

Interdit en France : Étudiante portant le hijab. (image symbolique) Image : IMAGO/Pond5 Images

Thaïlande

Que l'on se déplace à vélo, en scooter, à moto ou en voiture, il est strictement interdit de conduire torse nu en Thaïlande. Bien qu'il soit fréquent de voir des Thaïlandais et des touristes* ne pas respecter cette règle dans les zones touristiques, un* policier motivé peut tout à fait infliger une amende salée.

Le non-port de sous-vêtements est également une infraction à la loi en Thaïlande, mais n'est guère contrôlé.

ÉTATS-UNIS

En Californie, les touristes ne devraient pas conduire en peignoir, sous peine d'amende. Cela s'explique par des considérations de sécurité, car un peignoir peut limiter la liberté de mouvement du conducteur ou de la conductrice et donc réduire sa capacité de réaction en cas d'urgence.



En outre, il existe en Californie des règles strictes qui interdisent de conduire sans chemise ou sans haut. Cela permet également d'assurer la sécurité, de minimiser les distractions et de garantir l'utilisation correcte des ceintures de sécurité.

Iran et Arabie saoudite

En Iran, les touristes doivent également porter des hijabs et ne sont pas autorisées à porter des vêtements moulants ou provocants, du moins en public.

En Arabie saoudite, les touristes doivent également se couvrir - certes pas avec une abaya comme les femmes locales, mais au moins les épaules et les genoux doivent être couverts. En Arabie saoudite, les hommes ne peuvent pas porter de vêtements d'apparence "féminine" et le cross-dressing est interdit.

France et Suisse

En revanche, le port de la burqa est interdit dans les lieux publics en Suisse et en France . Pour la France, cela s'applique également à d'autres couvre-visages comme les casques de moto ou les balaklavas (cagoule d'assaut, masque de ski).

L'interdiction du voile intégral dans l'espace public est entrée en vigueur en France le 11 avril 2010 et a été la première réglementation de ce type dans un pays occidental. En 2021, le peuple suisse a accepté l'initiative "Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage".



La France applique depuis 1905 la loi de la laïcité, qui interdit d'une part l'influence de l'État sur les institutions religieuses et, d'autre part, les symboles religieux dans les établissements publics tels que les écoles et les bâtiments gouvernementaux.

Œuf surprise

Les œufs surprise sont interdits aux États-Unis. (image symbolique) Victoria Jones/PA Wire/dpa

Ceux qui voyagent avec des enfants ou qui aiment avoir des sucreries dans leur bagage à main doivent savoir que les œufs surprise sont interdits aux Etats-Unis. La raison en est la crainte que les enfants puissent s'étouffer avec le contenu du récipient en plastique jaune.

La loi interdisant les aliments avec des jouets intégrés existe depuis 1938 et les infractions sont punies de 2500 dollars (environ 2200 francs) par œuf.

Chewing-gums

Mâcher du chewing-gum à Singapour : autorisé ou interdit ? (image symbolique) IMAGO/Depositphotos

A Singapour, il faut majoritairement renoncer au chewing-gum : La vente et l'importation de chewing-gum sans autorisation correspondante ont été interdites en 1992 afin de remédier aux problèmes de propreté et de vandalisme, notamment dans les systèmes de transports publics.

Depuis 2004, il existe toutefois des exceptions pour les chewing-gums thérapeutiques et dentaires, qui peuvent être achetés en pharmacie avec une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste.

Attention, la consommation de chewing-gum en soi n'est pas illégale à Singapour, mais les chewing-gums doivent être jetés de manière responsable afin de préserver les normes élevées de propreté publique à Singapour. Sinon, vous risquez une forte amende pouvant aller jusqu'à SGD 1,000 (environ 650 CHF).

Chasse d'eau des WC ?

Chasse d'eau : interdite après 22 heures ? (photo d'archives) imago images/Geisser

C'est un mythe qui a la vie dure en Suisse et qui est viral depuis des années sur les médias sociaux : il serait interdit de tirer la chasse d'eau après 22 heures. Cette rumeur trouve son origine dans les horaires de repos stricts et les règles de location qui imposent le silence nocturne entre 22 heures et 6 heures dans certains immeubles d'habitation.

Bien qu'il puisse y avoir des clauses spécifiques dans certains contrats de location, il n'existe aucune loi nationale interdisant de tirer la chasse d'eau après 22 heures. Cette rumeur est donc un mythe.

Profiter de ses vacances à l'étranger malgré les règles

Les vacances sont sacrées : les Suisses ne veulent pas y renoncer malgré un budget réduit. (Photo thématique) sda

Ceux qui veulent jouer la carte de la sécurité en matière de règles de vacances consultent les Conseils aux voyageurs et de sécurité du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) avant de réserver et de partir.

On y trouve des informations actualisées sur les restrictions en vigueur dans certains pays, par exemple en raison de grèves. Une bonne préparation permet ensuite de profiter de ses vacances en toute sérénité.