«C’est monstrueux» - Le principal suspect lance un appel à l’aide

Meurtrier présumé de la petite Maddie McCann, Christian Brückner est actuellement en prison. Alors que son jugement approche à grands pas, l’Allemand de 46 ans a écrit à des amis afin qu'ils interviennent au tribunal en sa faveur.

Christian Brückner est le principal suspect dans l'affaire de la disparition de Maddie McCann en 2007. Alors que son jugement approche, l’Allemand espère faire bonne figure au tribunal. Ainsi, il a contacté deux anciens amis au Portugal. Dans ses lettres, le délinquant sexuel condamné se plaint d'être présenté comme un monstre par le ministère public.

Un ex-collègue de Brückner a divulgué ces informations au «Mirror» : «Je sais que deux personnes ont reçu des messages de Christian. Cela leur a vraiment fait peur. Ils n'avaient pas eu de nouvelles de lui depuis des années et tout à coup, ces lettres sont arrivées d'Allemagne par la poste».

Brückner aurait demandé à ses anciens amis de s'exprimer sur sa défense et de dire à quel point il est une bonne personne. «Il a dit que la police allemande et le parquet s'en prenaient à lui et essayaient de le faire passer pour un monstre», raconte un autre proche : «C'est monstrueux que Chris demande de l'aide, car maintenant nous connaissons tous son passé. Quand nous traînions avec lui au début des années 2000, tout cela était encore un secret. Nous ne savions pas qu'il était un pédophile. Mais maintenant, il n'a plus aucune chance que quelqu'un prenne sa défense au tribunal».

Prochainement, Brückner devra répondre devant la justice allemande de viols et d'abus sexuels graves sur des enfants commis au Portugal. Les enquêteurs allemands sont également convaincus qu'il a enlevé Maddie McCann et qu'il l'a ensuite assassinée. Ce n'est que fin juin que le seul témoin, Helge B., s'est exprimé publiquement pour la première fois dans l'affaire Maddie McCann. Ce dernier avait violemment critiqué Brückner.