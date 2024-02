«C'était pas ma meilleure idée» - Ils vivent avec... un sanglier !

Depuis désormais plus d'un an, Tiffany Pierre et Grégory Guiot, un couple belge vivant à Laneuville, partagent leur quotidien avec leurs chiens et Oscar... un imposant sanglier de 80 kg !

Qui va à la chasse perd... sa femme ! Depuis 1 an, Grégory Guiot partage sa compagne Tiffany avec Oscar... un sanglier. «Je n'ai pas d'autre choix que de dormir avec, il deviendrait fou autrement. J'ai essayé de le laisser tout seul en bas avec les chiens, mais c'est impossible», révèle la jeune femme dans les colonnes de «l'Avenir». «C'était pas ma meilleure idée», plaisante son chéri.

Mais comment ce couple belge s'est-il retrouvé à vivre un sanglier ? «C'est Grégory qui m'a ramené ça un jour, le 6 décembre, le jour de la Saint-Nicolas. Les chiens l’avaient attrapé lors d’une chasse dans la région. C’était un marcassin de 700 grammes. J'ai essayé de le sauver premièrement. Ce n'était pas notre but de le garder ici. L'idée c'était de le sauver et le relâcher, mais on s'y est attaché», dévoile Tiffany Pierre.

Avant de poursuivre : «On a essayé de le remettre à une ferme pédagogique. Quand on l'a amené, on pleurait et lui il hurlait. Une semaine et demie après, ils nous ont appelé pour qu'on aille le rechercher, parce qu'il se laissait mourir de faim».

«On est ses parents de substitution. Ce n'est pas à la portée de tout le monde, il faut être patient et pas maniaque», conclut la Belge.