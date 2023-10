Depuis une quinzaine d'années, Zaria Forman sillonne les contrées glacées et couche sur le papier les paysages qui défilent sous ses yeux, qu'elle restitue avec son talentueux coup de crayon teinté de pastel. Publiées sur sa page Instagram et régulièrement exposées, ses créations sont bluffantes de réalisme et ressemblent à s'y méprendre à des clichés photographiques. L'artiste entreprend une réelle démarche à travers ses œuvres en contribuant à son échelle à révéler la splendeur, mais aussi la vulnérabilité, de ces écosystèmes qui se délitent sous l'effet du réchauffement climatique. «Des morceaux de glace se détachent du glacier Jökulsárlón, s'écoulent par une courte voie d'eau jusqu'à l'océan Atlantique, puis s'échouent sur des plages de sable noir. C'est l'exemple même d'un paysage éphémère, changeant à chaque vague qui s'écrase, la glace s'écoulant sur la plage et s'en détachant, crépitant et fondant jusqu'à ce qu'elle disparaisse à jamais. Ce sont des endroits comme celui-ci qui m'hypnotisent et me motivent à les documenter au pastel sur papier, afin que nous puissions les apprécier, les aimer et les préserver», écrit-elle dans un post publié sur Instagram à l'occasion de la Journée de la Terre en avril dernier, lors d'un voyage en Islande.