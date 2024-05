Néanmoins, Aimee Hartstein, psychothérapeute également contactée par le HuffPost, reconnaît qu’il serait peut-être irréaliste de s’attendre à ce que les couples rayent les écrans durant toute une soirée. «Qu'on le veuille ou non, nos téléphones sont là pour rester, et c'est un couple inhabituel qui les met de côté pour toute la nuit», déclare-t-elle. En effet, le téléphone est devenu essentiel pour s'informer, et interagir avec les proches.