Elle jouait à la mère parfaite sur les réseaux sociaux, mais derrière des portes closes, elle torturait ses enfants: mardi, Ruby Franke a été reconnue coupable de maltraitance par un juge.

Ruby Franke (42 ans) a donné des conseils d'éducation sur Youtube pendant des années. Instagram/ mom_of_truth

Ruby Franke (42 ans) a donné des conseils d'éducation sur Youtube pendant des années. L'Américaine a partagé son quotidien avec plus de 2,5 millions de followers sur sa chaîne «8 Passengers». Plus tard, elle a géré son entreprise avec une partenaire commerciale, Jodi Hildebrandt.

Cette femme apparemment «bien sous tous rapports» a élevé ses six enfants dans un foyer strictement chrétien. Et bien que la mère ait parlé ouvertement sur internet des traitements qu'elle réservait à ses enfants et que des voix critiques se soient élevées pour remettre en question son style d'éducation, il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'à un certain incident.

Ruby Franke et Jodi Hildebrandt ont été arrêtées en août 2023, lorsque le fils de Franke, âgé de douze ans, a frappé à la porte des voisins pour demander de l'aide. Le garçon, visiblement mal nourri et blessé, avait des cicatrices et des restes de ruban adhésif sur les poignets et les chevilles. Plus tard, la police a trouvé un autre enfant dans le même état de délabrement.

L'accusée Ruby Franke regarde le tribunal mardi 20 février 2024 à St. George, Utah. Ruby Franke, une mère de six enfants de l'Utah qui donnait des conseils parentaux à des millions de personnes via une chaîne YouTube autrefois très populaire, a présenté des excuses émouvantes à ses enfants pour les avoir maltraités physiquement et émotionnellement avant qu'un juge ne la condamne à purger une peine pouvant aller jusqu'à 60 ans de prison. (Sheldon Demke/St. George News via AP, Pool) KEYSTONE

Les enfants auraient essayé à plusieurs reprises d'obtenir de l'aide. «Aujourd'hui était un grand jour. Moi et ma famille sommes si heureux que justice soit faite. Nous avons essayé pendant des années d'en informer la police et le CPS», a écrit la fille aînée de Franke dans une story Instagram après l'arrestation. Cette dernière, âgée de 20 ans, ne vivait plus avec ses parents depuis un certain temps.

Quatre peines de prison allant de un à 15 ans

Mardi, les anciennes «momfluenceresses» ont comparu devant le tribunal de district de l'Utah et ont été reconnues coupables de maltraitance d'enfants. Selon «NBC News», la mère de six enfants a été condamnée à quatre peines de prison allant de un à 15 ans.

Jodi Hildebrandt assiste à une audience mercredi 27 décembre 2023 à St. George, Utah. Hildebrandt, une conseillère en santé mentale de l'Utah qui avait été arrêtée aux côtés de Ruby Franke, une blogueuse spécialisée dans les conseils parentaux, a plaidé coupable de quatre chefs d'accusation de maltraitance aggravée d'enfants pour son rôle dans la maltraitance physique et émotionnelle des enfants de Franke. (Sheldon Demke/St. George News via AP, Pool) KEYSTONE

Sa partenaire commerciale est également durement touchée: Jodi Hildebrandt écope également de quatre peines de prison allant de un à 15 ans. Selon la loi de l'Utah, la peine maximale pour des peines de prison consécutives est de 30 ans au total.

La commission des grâces de l'Utah déciderait maintenant de la durée de l'incarcération de Franke et Hildebrandt. Pieds et poings liés, Ruby Franke a exprimé des remords devant le tribunal, tandis que Jodi Hildebrandt a continué à se clamer innocente lors du procès et à rejeter la faute des mauvais traitements sur les enfants.

En décembre déjà, l'ancien duo d'influenceuses familiales avait avoué au tribunal des cas d'abus graves sur des enfants au deuxième degré. Plusieurs mois auparavant, elles avaient été accusées de divers cas d'abus graves sur des enfants.

Elles ont par exemple admis avoir forcé le garçon de douze ans à effectuer des heures de travail physique dans la chaleur étouffante de l'été. Ceci en guise de punition. En outre, elles lui ont refusé de manger ou de boire. Franke a également avoué qu'elle avait attaché son fils, l'avait frappé avec des bottes, lui avait maintenu la tête sous l'eau et lui avait fermé la bouche et le nez avec ses mains.

«J'étais tellement désorientée»

Pendant l'audience, la mère s'est excusée auprès des enfants et a pleuré. Face au juge, Ruby Franke a déclaré qu'elle acceptait toute sanction. «Au cours des quatre dernières années, j'ai décidé de suivre des conseils et des instructions qui m'ont menée dans une sombre folie», a reconnu l'ex-influenceuse au tribunal.

«Ma version déformée de la réalité est restée largement incontrôlée, car je me suis isolée de tous ceux qui me défiaient». S'adressant à ses enfants, elle a ensuite déclaré : «J'étais tellement désorientée, je croyais que l'obscurité était la lumière et le droit l'injustice. Je ferais tout au monde pour vous. Je vous ai pris tout ce qui était doux, sûr et bon. Je suis désolée».