La nouvelle tendance qui agace les compagnies maritimes

Un amusement inoffensif ou une nouvelle mauvaise habitude? De plus en plus de croisiéristes cachent des canards en caoutchouc à bord - pour le plaisir de certains et la colère des compagnies maritimes. Il existe désormais de nouvelles règles.

La tendance des canards en caoutchouc se répand sur les bateaux de croisière du monde entier. Bodo Marks/dpa

Samuel Walder

Normalement, les passagers des bateaux de croisière profitent des innombrables offres qu'un grand paquebot peut proposer. Mais une nouvelle tendance fait désormais son apparition sur les bateaux de croisière. Des passagers cachent des canards en caoutchouc sur les bateaux. Les clients suivants doivent ensuite les trouver, écrit «20 Minuten».

Les compagnies maritimes s'agacent de cette nouvelle mauvaise habitude des clients et certaines ont même imposé des directives pour endiguer le phénomène.

Selon le «New York Post», tout aurait commencé avec une jeune fille du nom d'Abby Davis. Peu de temps après, des groupes et des vidéos de passagers qui ont également commencé à jouer à cache-cache sont apparus sur Youtube et Facebook. Les groupes sur Facebook partageaient des astuces avec d'autres passagers.

De tels canards en caoutchouc sont actuellement cachés sur les bateaux de croisière. Imago

Comme l'écrit «20 minutes», certaines compagnies ont d'abord essayé d'en tirer profit: les jouets en plastique sont désormais vendus à bord pour l'équivalent de 25 francs suisses et les clients doivent même en remplir un bagage à main entier.

«Please don't do it»

Sur les groupes Facebook, on découvre la raison de ce nouveau jeu: «Notre objectif est de voir jusqu'où nos canards voyagent et où leur voyage pourrait les mener». Un utilisateur de Reddit a ensuite annoncé qu'il avait payé un bagage à main supplémentaire pour les canards.

Un autre utilisateur de Reddit a imprimé spécialement des canards en 3D avec le logo de l'ancre du groupe de croisières Royal Caribbean afin de les cacher à bord.

Cette action a suscité des critiques dans la colonne des commentaires: d'autres utilisateurs s'agacent du fait que les canards soient en plastique et qu'il y a déjà suffisamment de déchets comme ça. Après tout, un camion de plastique finit chaque minute dans la mer. «Please don't do it» (trad: «S'il vous plaît, ne faites pas ça !») commente quelqu'un sous le post.

Mais les internautes ne sont pas les seuls à être agacés. Certaines compagnies maritimes n'ont plus envie de jouer à cache-cache non plus. C'est le cas de Disney Cruise Line. Selon «Thrillist», la ligne de croisière a introduit une nouvelle directive: «Les clients ne doivent pas cacher des choses, comme des canards en caoutchouc, dans les cabines ou les zones publiques du bateau», stipule-t-elle.